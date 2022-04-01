США ввели санкции против 120 предприятий из РФ и Белоруссии

Министерство торговли США расширило санкции в отношении 120 предприятий из России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. Об этом говорится в обнародованном документе ведомства, который опубликован на сайте Федерального реестра.
«В ответ на продолжающееся вторжение РФ на Украину министерство торговли… вносит 120 юридических лиц в (санкционный) перечень. В соответствии с определением правительства США, действия данных организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики страны», — следует из документа, передает РИА «Новости». Сам документ публикуют 7 апреля на сайте Минторга.
В новый санкционный список Америки попали: аэродинамический институт Жуковского, организации корпорации «Тактическое ракетное вооружение», предприятия «Связь», «Салют», исследовательская ассоциация «Марс», ФГУП «Федеральный центр двойных технологий „Союз“, АО „Энергия“, новосибирский завод „Электросигнал“, „Тамбовский завод ‚Октябрь‘, АО ‚Уралэлемент‘ и другие. По словам директора по коммуникациям Белого дома Кейт Биденгфилд, компании больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, в получении которой им будет отказано в большинстве случаев, если не во всех.
Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Российский посол в США Анатолий Антонов призвал власти Америки перестать «размахивать санкционной дубиной, которая наносит удары по самим США и их союзникам».
Министерство торговли США расширило санкции в отношении 120 предприятий из России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. Об этом говорится в обнародованном документе ведомства, который опубликован на сайте Федерального реестра. «В ответ на продолжающееся вторжение РФ на Украину министерство торговли… вносит 120 юридических лиц в (санкционный) перечень. В соответствии с определением правительства США, действия данных организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики страны», — следует из документа, передает РИА «Новости». Сам документ публикуют 7 апреля на сайте Минторга. В новый санкционный список Америки попали: аэродинамический институт Жуковского, организации корпорации «Тактическое ракетное вооружение», предприятия «Связь», «Салют», исследовательская ассоциация «Марс», ФГУП «Федеральный центр двойных технологий „Союз“, АО „Энергия“, новосибирский завод „Электросигнал“, „Тамбовский завод ‚Октябрь‘, АО ‚Уралэлемент‘ и другие. По словам директора по коммуникациям Белого дома Кейт Биденгфилд, компании больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, в получении которой им будет отказано в большинстве случаев, если не во всех. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Российский посол в США Анатолий Антонов призвал власти Америки перестать «размахивать санкционной дубиной, которая наносит удары по самим США и их союзникам».