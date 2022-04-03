Кадыров сообщил о ценном подарке от Чечни бойцам ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание Президента Федеральному Собранию Москва, кадыров рамзан, портрет
Фонд имени Ахмата Кадырова предоставил бойцам ЛНР новые разгрузки и берцы, сообщил Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова предоставил армии Луганской народной республики новое обмундирование. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«От Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в расположение бойцов ЛНР поступили новые комплекты военного обмундирования, включая разгрузки и обувь (берцы), а также необходимые медикаменты. В режиме специальной операции в Донбассе и на Украине для бойцов это ценный подарок», — написал Кадыров.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова предоставил армии Луганской народной республики новое обмундирование. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «От Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в расположение бойцов ЛНР поступили новые комплекты военного обмундирования, включая разгрузки и обувь (берцы), а также необходимые медикаменты. В режиме специальной операции в Донбассе и на Украине для бойцов это ценный подарок», — написал Кадыров. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...