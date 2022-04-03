Кадыров сообщил о ценном подарке от Чечни бойцам ЛНР

Фонд имени Ахмата Кадырова предоставил бойцам ЛНР новые разгрузки и берцы, сообщил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова предоставил армии Луганской народной республики новое обмундирование. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«От Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в расположение бойцов ЛНР поступили новые комплекты военного обмундирования, включая разгрузки и обувь (берцы), а также необходимые медикаменты. В режиме специальной операции в Донбассе и на Украине для бойцов это ценный подарок», — написал Кадыров.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.