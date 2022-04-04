Сотрудники ФСБ задержали в Крыму сторонника украинских неонацистов, он обвиняется в хранении взрывчатки. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
«Установлено, что житель г. Алушты Республики Крым, 1982 года рождения, по месту своего проживания хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов. У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох, а также иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности», — сообщили в пресс-службе ФСБ, передает ТАСС.
У него изъяли средства мобильной связи, содержащие видео радикального содержания и фото с изображением националистической символики и фашисткой атрибутики. Также силовики нашли переписку членами украинских националистических батальонов. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Мужчину подозревают в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства, передает Пятый канал. Ему грозит до восьми лет колонии, сообщает Nation News.
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму сторонника украинских неонацистов, он обвиняется в хранении взрывчатки. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. «Установлено, что житель г. Алушты Республики Крым, 1982 года рождения, по месту своего проживания хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов. У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох, а также иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности», — сообщили в пресс-службе ФСБ, передает ТАСС. У него изъяли средства мобильной связи, содержащие видео радикального содержания и фото с изображением националистической символики и фашисткой атрибутики. Также силовики нашли переписку членами украинских националистических батальонов. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Мужчину подозревают в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства, передает Пятый канал. Ему грозит до восьми лет колонии, сообщает Nation News.