10 апреля 2022

Кадыров рассказал о дальнейших планах по спецоперации. «Ни один шаг не будет сделан назад»

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XIX съезд всероссийской политической партии
В планах у Кадырова освободить Луганск и Донецк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Задачей военных РФ на ближайшее время является освобождение Луганска и Донецка. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«В первую очередь полностью освободим Луганск и Донецк — такая задача поставлена верховным главнокомандующим — нашим дорогим президентом Владимиром Путиным. Потом мы заберем Киев и все остальные города. […] Мой долг защитить суверенное государство России и выполнить любой приказ любой сложности верховного главнокомандующего. Я вас уверяю, ни один шаг не будет сделан назад. […] Если Киев не будет выполнять все обязательства, которые предлагает Путин, военная операция не остановится. […] Будьте спокойны. Наш президент всегда доводит начатое до логического конца», — сказал Кадыров, опубликовав видео в Telegram.

Он добавил, что Владимир Путин всем хочет мира, стабильности и процветания. По его словам, сколько бы Запад не вводил санкций против России, лидер РФ всегда сдержанно отвечает.

Ранее Рамзан Кадыров призвал ВСУ сдаться в плен. Он считает, что для них это шанс вернуться домой к своим семьям.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В конце февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что туда добровольцами отправятся военные из республики. 6 апреля он сообщил, что военнослужащие перешли от боевых задач среди многоэтажных домов в Мариуполе к действиям в частном секторе.

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Задачей военных РФ на ближайшее время является освобождение Луганска и Донецка. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «В первую очередь полностью освободим Луганск и Донецк — такая задача поставлена верховным главнокомандующим — нашим дорогим президентом Владимиром Путиным. Потом мы заберем Киев и все остальные города. […] Мой долг защитить суверенное государство России и выполнить любой приказ любой сложности верховного главнокомандующего. Я вас уверяю, ни один шаг не будет сделан назад. […] Если Киев не будет выполнять все обязательства, которые предлагает Путин, военная операция не остановится. […] Будьте спокойны. Наш президент всегда доводит начатое до логического конца», — сказал Кадыров, опубликовав видео в Telegram. Он добавил, что Владимир Путин всем хочет мира, стабильности и процветания. По его словам, сколько бы Запад не вводил санкций против России, лидер РФ всегда сдержанно отвечает. Ранее Рамзан Кадыров призвал ВСУ сдаться в плен. Он считает, что для них это шанс вернуться домой к своим семьям. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В конце февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что туда добровольцами отправятся военные из республики. 6 апреля он сообщил, что военнослужащие перешли от боевых задач среди многоэтажных домов в Мариуполе к действиям в частном секторе.
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