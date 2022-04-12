Бежавшие военные ВСУ оставляют после себя мины в жилых кварталах

12 апреля 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

ВСУ разбрасывают боеприпасы при отступлении Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные при отступлении тщательно минируют улицы ловушками, а в случае побега хаотично разбрасывают боеприпасы. Об этом «Пятому каналу» рассказали саперы Вооруженных сил России. «Взрывоопасные предметы находим каждый день — большое количество, уничтожаем непосредственно на месте, как фугасы, как в управляемом, так и не в управляемом варианте, закладным зарядом производим уничтожение боеприпаса. Чтобы наши войска и колонны, могли спокойно проезжать и не бояться подрывов», — цитирует одного из саперов «Пятый канал». По словам военных, после отступления ВСУ, местные фермеры в большом количестве находят не только мины, но и снаряды и даже патроны, сообщает издание. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам президента России Владимира Путина, основной целью операции является освобождение территорий и помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Украинские военные при отступлении тщательно минируют улицы ловушками, а в случае побега хаотично разбрасывают боеприпасы. Об этом «Пятому каналу» рассказали саперы Вооруженных сил России. «Взрывоопасные предметы находим каждый день — большое количество, уничтожаем непосредственно на месте, как фугасы, как в управляемом, так и не в управляемом варианте, закладным зарядом производим уничтожение боеприпаса. Чтобы наши войска и колонны, могли спокойно проезжать и не бояться подрывов», — цитирует одного из саперов «Пятый канал». По словам военных, после отступления ВСУ, местные фермеры в большом количестве находят не только мины, но и снаряды и даже патроны, сообщает издание. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам президента России Владимира Путина, основной целью операции является освобождение территорий и помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.