Популярные по всему миру шрифты станут недоступны россиянам

Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из России Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская компания Monotype, владеющая правами на ряд популярнейших шрифтов, перекрыла доступ к своей библиотеке для пользователей из России. Теперь шрифты Times New Roman и Arial заблокированы для российских клиентов.

«Это не запрет на использование шрифтов российскими пользователями, но он возможен в будущем. Библиотека шрифтов недоступна с 11 апреля, но уведомлений об этом IT-компании не получали. Сам сайт Monotype в России доступен, но при переходе на страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа», — сообщают «Ведомости» слова источника в российской IT-компании.

Любая компания, использующая шрифт в коммерческой деятельности, должна приобрести на это лицензию у его правообладателя. Шрифты используют любые компании, которые так или иначе работают с текстами. «Аналогичные шрифты предлагает множество других платформ. Из российских, например, «Паратайп», — подытожили источники.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Все предыдущие санкции имели негативный эффект для самих западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция. Страны запада уже столкнулись с негативными последствиями — выросли цены на энергию и продукты, пишет «Национальная служба новостей». Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Пять стран ЕС, в частности, выступили против санкций в отношении импорта российского газа. На высокий уровень инфляции и кризисы в Европе и США обращал внимание и президент РФ Владимир Путин, пишут «Дни.ру».

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