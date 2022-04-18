Россиян предупредили о сокращении поставок апельсинового сока

19 апреля 2022 в 05:33 Размер текста - 17 +

Апельсиновый сок планируют заменить на виноградный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В скором времени возможно резкое сокращение поставок апельсинового сока в Россию. Об этом доложил глава ассоциации «Союзнапитки» Максим Новиков. «Исходя из уже имеющегося опыта и практики мы ожидаем проблемы с поставками из Европы и США. Производители уже начали прорабатывать альтернативные направления работы. Так, компании провели серию переговоров с переработчиками из Узбекистана, речь идет о поставках в Россию сырья для изготовления виноградного сока», — рассказал «Известиям» Максим Новиков. По его словам, на сегодняшний день доля апельсинового напитка составляет 20% от общего числа пакетированных соков. Эксперт предупредил, что в наиболее пессимистичном сценарии она может упасть до нуля. В Минсельхозе рассказали, что отечественные производители напитков сотрудничают с широким кругом поставщиков из различных государств, поэтому в случае усугублении ситуации с поставками апельсинового сока возможно оперативное изменение ассортимента. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В скором времени возможно резкое сокращение поставок апельсинового сока в Россию. Об этом доложил глава ассоциации «Союзнапитки» Максим Новиков. «Исходя из уже имеющегося опыта и практики мы ожидаем проблемы с поставками из Европы и США. Производители уже начали прорабатывать альтернативные направления работы. Так, компании провели серию переговоров с переработчиками из Узбекистана, речь идет о поставках в Россию сырья для изготовления виноградного сока», — рассказал «Известиям» Максим Новиков. По его словам, на сегодняшний день доля апельсинового напитка составляет 20% от общего числа пакетированных соков. Эксперт предупредил, что в наиболее пессимистичном сценарии она может упасть до нуля. В Минсельхозе рассказали, что отечественные производители напитков сотрудничают с широким кругом поставщиков из различных государств, поэтому в случае усугублении ситуации с поставками апельсинового сока возможно оперативное изменение ассортимента. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.