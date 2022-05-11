Week: одна ошибка США привела к спецоперации РФ на Украине

США вынудили Россию начать спецоперацию на Украине, считает обозреватель Фото: unsplash.com

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты спровоцировали начало специальной операции на Украине, проигнорировав опасения России из-за расширения НАТО на восток. Об этом заявил обозреватель Эндрю Дэй в своей статье для американского журнала Week.

«Независимо от того, угрожал ли НАТО России или нет, Путин считал, что угрожает, и это его убеждение повлияло на решение о начале спецоперации. Более того, эти опасения Путина были вполне предсказуемыми, и конфликта можно было бы избежать, если бы Вашингтон отнесся к ним серьезно», — написал Дэй.

Как отметил автор, США превратили Украину в форпост НАТО, предоставляя ей военную помощь, проводя совместные военные учения и реализуя тайные программы подготовки военизированных формирований, а также обмениваясь разведданными и даже участвуя в кибероперациях против российского правительства. «США создали худший из всех возможных вариантов существования для Украины — в качестве марионетки НАТО на пороге России, но без натовского зонтика безопасности», — резюмировал обозреватель.

О начале специальной операции на территории Украины объявил президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Как сообщали официальные лица страны, Россия, проводя операцию на Украине, противостоит альянсу НАТО, который годами обучал армию ВСУ военной тактике и боям в городской среде. Так, военные специалисты Минобороны РФ сообщали, что американские военные передали нацбату «Азов» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) стратегию террористов запрещенного в России «Исламского государства».

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