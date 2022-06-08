В США возмущены попытками властей обвинить Путина в высоких ценах. «Придется признать это»

08 июня 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

Ньют Гингрич заявил, что американцы в шоке от цен на продукты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американцы признали, что не смогут долго обвинять президента РФ Владимира Путина в росте цен в США и возмутились из-за роста стоимости бензина и продуктов. Так они отреагировали на заявление экс-спикера палаты представителей США Ньюта Гингрича, который выступил на телеканале Fox News. Гингрич заявил, что американцы в школе от посещения заправок и продуктовых магазинов. По его словам, в администрации президента США Джо Байдена считают, что его рейтинг падает из-за недоработок имиджмейкеров. Он заявил, что там не понимают реального положения дел. «Им придется признать, что с их текущим курсом что-то не так, прежде чем они решат его скорректировать. Но тем самым они признают, что во всем виноваты сами, и не смогут продолжать обвинять [экс-президента США] Трампа и Путина», — написал Майк. «Я слышал, как многие люди говорили, что скорее проголосуют за печеную картошку, чем за Трампа. Они сдержали свое слово», — заявил Рэндалл МакКоркодейл под видео, опубликованном на youtube-канале FoxNews. «Я не в шоке, я вне себя от „Администрации“», — написал пользователь с ником lazyAZ dog. «Мы совсем не в шоке, все американцы понимают, что наше правительство некомпетентно и никогда ничего для них не сделает», — высказался Джон Уильямс. «Проснувшиеся приоритеты этой администрации навредили большинству», — считает пользователь с ником snapfinger1. «Слушая г-на Гингрича, я понял, что не могу вспомнить ни одной вещи, которую Байден сделал за это время для улучшения жизни в Америке. Я думаю о вещах, которые он сделал, чтобы жизнь стала более трудной и неудобной. Эта администрация — худшее, что я испытал за свои 60 с лишним лет жизни в Калифорнии», — написал Майкл Бриггс. «Ньют совершенно прав!!! Мы находимся в состоянии шока и изо всех сил пытаемся заплатить высокую цену во всех аспектах нашей жизни», — отметила Марджори Дэнли. «Байден заявил, что покончит с ископаемым топливом. Неужели люди, голосовавшие за него, не поняли, что это значит?» — заявил Дедлиус. США ввели антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине, также Байден отказался от российской нефти, газа и угля. Президент США обвинил в росте стоимости бензина и инфляции Путина. Российский лидер ответил, что инфляция связана с неумелыми действиями США, а не со спецоперацией. Рейтинг Байдена упал в феврале до исторического минимума и достиг 40%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Американцы признали, что не смогут долго обвинять президента РФ Владимира Путина в росте цен в США и возмутились из-за роста стоимости бензина и продуктов. Так они отреагировали на заявление экс-спикера палаты представителей США Ньюта Гингрича, который выступил на телеканале Fox News. Гингрич заявил, что американцы в школе от посещения заправок и продуктовых магазинов. По его словам, в администрации президента США Джо Байдена считают, что его рейтинг падает из-за недоработок имиджмейкеров. Он заявил, что там не понимают реального положения дел. «Им придется признать, что с их текущим курсом что-то не так, прежде чем они решат его скорректировать. Но тем самым они признают, что во всем виноваты сами, и не смогут продолжать обвинять [экс-президента США] Трампа и Путина», — написал Майк. «Я слышал, как многие люди говорили, что скорее проголосуют за печеную картошку, чем за Трампа. Они сдержали свое слово», — заявил Рэндалл МакКоркодейл под видео, опубликованном на youtube-канале FoxNews. «Я не в шоке, я вне себя от „Администрации“», — написал пользователь с ником lazyAZ dog. «Мы совсем не в шоке, все американцы понимают, что наше правительство некомпетентно и никогда ничего для них не сделает», — высказался Джон Уильямс. «Проснувшиеся приоритеты этой администрации навредили большинству», — считает пользователь с ником snapfinger1. «Слушая г-на Гингрича, я понял, что не могу вспомнить ни одной вещи, которую Байден сделал за это время для улучшения жизни в Америке. Я думаю о вещах, которые он сделал, чтобы жизнь стала более трудной и неудобной. Эта администрация — худшее, что я испытал за свои 60 с лишним лет жизни в Калифорнии», — написал Майкл Бриггс. «Ньют совершенно прав!!! Мы находимся в состоянии шока и изо всех сил пытаемся заплатить высокую цену во всех аспектах нашей жизни», — отметила Марджори Дэнли. «Байден заявил, что покончит с ископаемым топливом. Неужели люди, голосовавшие за него, не поняли, что это значит?» — заявил Дедлиус. США ввели антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине, также Байден отказался от российской нефти, газа и угля. Президент США обвинил в росте стоимости бензина и инфляции Путина. Российский лидер ответил, что инфляция связана с неумелыми действиями США, а не со спецоперацией. Рейтинг Байдена упал в феврале до исторического минимума и достиг 40%.