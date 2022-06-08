В Чехии испугались гибели страны без российского газа

08 июня 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

Чехия не выживет без поставок российского газа, заявил экс-глава газовой компании Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Чешскую Республику ждет полное уничтожение в случае, если Россия прекратит поставлять газ в Европу. Такое заявление сделал бывший глава «Чешской газовой компании» Владимир Штепан. «[Будет] не распад общества, а уничтожение Чешской Республики. В буквальном смысле конец. Конец всему, потому что СПГ [сжиженного природного газа] у нас не будет; норвежский газ всегда останется только на бумаге. Уж я-то знаю. Других источников у нас нет. Откуда нам брать газ? У немцев его нет. Они лишились бы своего „Северного потока-1“, своих 50 миллиардов кубометров и сами испытывали бы нехватку», — сказал Штепан в разговоре с Rádio universum. Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Так, 8 июня Канада ввела запрет на услуги для обеспечения работы нефтегазовой и химической промышленности России, передает RT. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения оказывают негативное влияние и на сами западные страны. Это подтверждается нарушением системы расчетов и логистики, ростом инфляции и распадом кооперационных связей, объяснял российский глава. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Чешскую Республику ждет полное уничтожение в случае, если Россия прекратит поставлять газ в Европу. Такое заявление сделал бывший глава «Чешской газовой компании» Владимир Штепан. «[Будет] не распад общества, а уничтожение Чешской Республики. В буквальном смысле конец. Конец всему, потому что СПГ [сжиженного природного газа] у нас не будет; норвежский газ всегда останется только на бумаге. Уж я-то знаю. Других источников у нас нет. Откуда нам брать газ? У немцев его нет. Они лишились бы своего „Северного потока-1“, своих 50 миллиардов кубометров и сами испытывали бы нехватку», — сказал Штепан в разговоре с Rádio universum. Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Так, 8 июня Канада ввела запрет на услуги для обеспечения работы нефтегазовой и химической промышленности России, передает RT. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения оказывают негативное влияние и на сами западные страны. Это подтверждается нарушением системы расчетов и логистики, ростом инфляции и распадом кооперационных связей, объяснял российский глава.