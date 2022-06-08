В Чехии испугались гибели страны без российского газа

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Чехия не выживет без поставок российского газа, заявил экс-глава газовой компании Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Чешскую Республику ждет полное уничтожение в случае, если Россия прекратит поставлять газ в Европу. Такое заявление сделал бывший глава «Чешской газовой компании» Владимир Штепан.

«[Будет] не распад общества, а уничтожение Чешской Республики. В буквальном смысле конец. Конец всему, потому что СПГ [сжиженного природного газа] у нас не будет; норвежский газ всегда останется только на бумаге. Уж я-то знаю. Других источников у нас нет. Откуда нам брать газ? У немцев его нет. Они лишились бы своего „Северного потока-1“, своих 50 миллиардов кубометров и сами испытывали бы нехватку», — сказал Штепан в разговоре с Rádio universum.

Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Так, 8 июня Канада ввела запрет на услуги для обеспечения работы нефтегазовой и химической промышленности России, передает RT.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения оказывают негативное влияние и на сами западные страны. Это подтверждается нарушением системы расчетов и логистики, ростом инфляции и распадом кооперационных связей, объяснял российский глава.

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Чешскую Республику ждет полное уничтожение в случае, если Россия прекратит поставлять газ в Европу. Такое заявление сделал бывший глава «Чешской газовой компании» Владимир Штепан. «[Будет] не распад общества, а уничтожение Чешской Республики. В буквальном смысле конец. Конец всему, потому что СПГ [сжиженного природного газа] у нас не будет; норвежский газ всегда останется только на бумаге. Уж я-то знаю. Других источников у нас нет. Откуда нам брать газ? У немцев его нет. Они лишились бы своего „Северного потока-1“, своих 50 миллиардов кубометров и сами испытывали бы нехватку», — сказал Штепан в разговоре с Rádio universum. Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Так, 8 июня Канада ввела запрет на услуги для обеспечения работы нефтегазовой и химической промышленности России, передает RT. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения оказывают негативное влияние и на сами западные страны. Это подтверждается нарушением системы расчетов и логистики, ростом инфляции и распадом кооперационных связей, объяснял российский глава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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