AFP: Франция готова помочь в вывозе зерна из украинских портов

10 июня 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Франция хочет отправлять суда за украинским зерном, несмотря на заминированное морское пространство Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция хочет помочь вывезти зерно из украинских портов, в частности — из Одессы. Такой информацией поделился представитель Елисейского дворца. «Мы готовы предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления доступа к порту Одессы в полной безопасности. Чтобы туда можно было отправлять суда, несмотря на то что морское пространство вокруг него заминировано», — говорится в статье Agence France-Presse, которое ссылается на свой источник в высших политических кругах страны. Несколько десятков миллионов тонн зерна оказалось заблокировано в украинских портах из-за того, что во время проведения вынужденной российской спецоперации силы ВСУ заминировали порты. При этом мины открепились и уплыли в открытое море, поэтому вывоз продовольствия оттуда может быть опасен. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что для вывоза зерна ВСУ должны разминировать морские порты и армия РФ не будет препятствовать этому процессу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает безосновательными упреки в адрес Москвы и Минска по вопросу вывоза украинского зерна, пишет RT. Россия предложила семь направлений для его вывоза, но до сих пор ими никто не воспользовался, дополняет телеканал 360. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Франция хочет помочь вывезти зерно из украинских портов, в частности — из Одессы. Такой информацией поделился представитель Елисейского дворца. «Мы готовы предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления доступа к порту Одессы в полной безопасности. Чтобы туда можно было отправлять суда, несмотря на то что морское пространство вокруг него заминировано», — говорится в статье Agence France-Presse, которое ссылается на свой источник в высших политических кругах страны. Несколько десятков миллионов тонн зерна оказалось заблокировано в украинских портах из-за того, что во время проведения вынужденной российской спецоперации силы ВСУ заминировали порты. При этом мины открепились и уплыли в открытое море, поэтому вывоз продовольствия оттуда может быть опасен. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что для вывоза зерна ВСУ должны разминировать морские порты и армия РФ не будет препятствовать этому процессу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает безосновательными упреки в адрес Москвы и Минска по вопросу вывоза украинского зерна, пишет RT. Россия предложила семь направлений для его вывоза, но до сих пор ими никто не воспользовался, дополняет телеканал 360.