AFP: Франция готова помочь в вывозе зерна из украинских портов

Франция хочет помочь вывезти зерно из украинских портов, в частности — из Одессы. Такой информацией поделился представитель Елисейского дворца.
«Мы готовы предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления доступа к порту Одессы в полной безопасности. Чтобы туда можно было отправлять суда, несмотря на то что морское пространство вокруг него заминировано», — говорится в статье Agence France-Presse, которое ссылается на свой источник в высших политических кругах страны.
Несколько десятков миллионов тонн зерна оказалось заблокировано в украинских портах из-за того, что во время проведения вынужденной российской спецоперации силы ВСУ заминировали порты. При этом мины открепились и уплыли в открытое море, поэтому вывоз продовольствия оттуда может быть опасен.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что для вывоза зерна ВСУ должны разминировать морские порты и армия РФ не будет препятствовать этому процессу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает безосновательными упреки в адрес Москвы и Минска по вопросу вывоза украинского зерна, пишет RT. Россия предложила семь направлений для его вывоза, но до сих пор ими никто не воспользовался, дополняет телеканал 360.
Франция хочет помочь вывезти зерно из украинских портов, в частности — из Одессы. Такой информацией поделился представитель Елисейского дворца. «Мы готовы предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления доступа к порту Одессы в полной безопасности. Чтобы туда можно было отправлять суда, несмотря на то что морское пространство вокруг него заминировано», — говорится в статье Agence France-Presse, которое ссылается на свой источник в высших политических кругах страны. Несколько десятков миллионов тонн зерна оказалось заблокировано в украинских портах из-за того, что во время проведения вынужденной российской спецоперации силы ВСУ заминировали порты. При этом мины открепились и уплыли в открытое море, поэтому вывоз продовольствия оттуда может быть опасен. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что для вывоза зерна ВСУ должны разминировать морские порты и армия РФ не будет препятствовать этому процессу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает безосновательными упреки в адрес Москвы и Минска по вопросу вывоза украинского зерна, пишет RT. Россия предложила семь направлений для его вывоза, но до сих пор ими никто не воспользовался, дополняет телеканал 360.