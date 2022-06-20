В Кремле рассказали о привлечении ОДКБ к спецоперации в Донбассе

20 июня 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

У Кремля нет планов привлекать силы ОДКБ к спецоперации на Украине, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Кремля не было и нет в планах привлекать силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о критике ОДКБ со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. «Нет. Такой вариант не рассматривался», — отметил Песков. Он также подчеркнул, что развитие ОДКБ является одним из приоритетов России в области политики и безопасности. «Значение ОДКБ большое. Организация в недалеком прошлом [в связи с событиями в Казахстане в январе 2022 года] продемонстрировала свою эффективность, оперативность и нужность. Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области политики и безопасности», — заявил Песков. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что от ОДКБ России нет никакой пользы. Кадыров сделал такие выводы потому, что государства-члены не защищают интересы России. Он предположил, что молчание членов ОДКБ и неподдержка российской спецоперации связаны с возможными санкциями против этих стран. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

У Кремля не было и нет в планах привлекать силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о критике ОДКБ со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. «Нет. Такой вариант не рассматривался», — отметил Песков. Он также подчеркнул, что развитие ОДКБ является одним из приоритетов России в области политики и безопасности. «Значение ОДКБ большое. Организация в недалеком прошлом [в связи с событиями в Казахстане в январе 2022 года] продемонстрировала свою эффективность, оперативность и нужность. Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области политики и безопасности», — заявил Песков. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что от ОДКБ России нет никакой пользы. Кадыров сделал такие выводы потому, что государства-члены не защищают интересы России. Он предположил, что молчание членов ОДКБ и неподдержка российской спецоперации связаны с возможными санкциями против этих стран.