В Кремле рассказали о привлечении ОДКБ к спецоперации в Донбассе

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
У Кремля нет планов привлекать силы ОДКБ к спецоперации на Украине, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У Кремля не было и нет в планах привлекать силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о критике ОДКБ со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Нет. Такой вариант не рассматривался», — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что развитие ОДКБ является одним из приоритетов России в области политики и безопасности. «Значение ОДКБ большое. Организация в недалеком прошлом [в связи с событиями в Казахстане в январе 2022 года] продемонстрировала свою эффективность, оперативность и нужность. Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области политики и безопасности», — заявил Песков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что от ОДКБ России нет никакой пользы. Кадыров сделал такие выводы потому, что государства-члены не защищают интересы России. Он предположил, что молчание членов ОДКБ и неподдержка российской спецоперации связаны с возможными санкциями против этих стран.

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У Кремля не было и нет в планах привлекать силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о критике ОДКБ со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. «Нет. Такой вариант не рассматривался», — отметил Песков. Он также подчеркнул, что развитие ОДКБ является одним из приоритетов России в области политики и безопасности. «Значение ОДКБ большое. Организация в недалеком прошлом [в связи с событиями в Казахстане в январе 2022 года] продемонстрировала свою эффективность, оперативность и нужность. Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области политики и безопасности», — заявил Песков. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что от ОДКБ России нет никакой пользы. Кадыров сделал такие выводы потому, что государства-члены не защищают интересы России. Он предположил, что молчание членов ОДКБ и неподдержка российской спецоперации связаны с возможными санкциями против этих стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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