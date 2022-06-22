Reuters: министр обороны Финляндии заявил, что готов к войне с РФ

22 июня 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Финляндия десятилетиями готовилась к войне с Россией, заявил Тимо Кивинен Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Финляндия десятилетиями готовилась к «нападению» России и готова воевать с РФ. Такое заявление сделал министр обороны Финляндии Тимо Кивинен. «Финляндия десятилетиями готовилась к нападению России и окажет жесткое сопротивление, если оно произойдет, мы готовы. Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется сейчас на Украине, с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации», — передает агентство Reuters слова Кивинена. Депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя это заявление, сказала, что Россия не планирует ни на кого нападать. «Они могут готовиться к чему угодно, мы на них нападать не собираемся. У нас с Финляндией есть довольно большое количество совместных программ», — сказала Журова в беседе с News.Ru . Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Президент России Владимир Путин отметил, что отказ этих стран от традиционной политики нейтралитета «был бы ошибочным». Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия будет обязана реагировать на вступление Финляндии в НАТО, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Финляндия десятилетиями готовилась к «нападению» России и готова воевать с РФ. Такое заявление сделал министр обороны Финляндии Тимо Кивинен. «Финляндия десятилетиями готовилась к нападению России и окажет жесткое сопротивление, если оно произойдет, мы готовы. Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется сейчас на Украине, с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации», — передает агентство Reuters слова Кивинена. Депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя это заявление, сказала, что Россия не планирует ни на кого нападать. «Они могут готовиться к чему угодно, мы на них нападать не собираемся. У нас с Финляндией есть довольно большое количество совместных программ», — сказала Журова в беседе с News.Ru. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Президент России Владимир Путин отметил, что отказ этих стран от традиционной политики нейтралитета «был бы ошибочным». Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия будет обязана реагировать на вступление Финляндии в НАТО, пишет RT.