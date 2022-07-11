Доступ к сайту фотобанка ограничен
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos на территории Российской Федерации. В настоящее время сайт не открывается.
Доступ к сайту фотобанка Depositphotos ограничен. О причинах блокировки не сообщается. Других подробностей пока не приводится.
Ранее сообщалось, что каждый шестой россиянин пользуется VPN-сервисами для обхода блокировок. то связано с тем, что в России ранее заблокировали более 20 VPN-сервисов. В ведомстве объяснили, что блокировке подверглись только те сервисы, которые нарушали законодательство РФ.
Сайт недоступен
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