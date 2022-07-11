Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos

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Доступ к сайту фотобанка ограничен Фото:

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos на территории Российской Федерации. В настоящее время сайт не открывается.

Доступ к сайту фотобанка Depositphotos ограничен. О причинах блокировки не сообщается. Других подробностей пока не приводится.

Ранее сообщалось, что каждый шестой россиянин пользуется VPN-сервисами для обхода блокировок. то связано с тем, что в России ранее заблокировали более 20 VPN-сервисов. В ведомстве объяснили, что блокировке подверглись только те сервисы, которые нарушали законодательство РФ.

Сайт недоступен

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos на территории Российской Федерации. В настоящее время сайт не открывается. Доступ к сайту фотобанка Depositphotos ограничен. О причинах блокировки не сообщается. Других подробностей пока не приводится. Ранее сообщалось, что каждый шестой россиянин пользуется VPN-сервисами для обхода блокировок. то связано с тем, что в России ранее заблокировали более 20 VPN-сервисов. В ведомстве объяснили, что блокировке подверглись только те сервисы, которые нарушали законодательство РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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