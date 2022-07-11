Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos

11 июля 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Доступ к сайту фотобанка ограничен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos на территории Российской Федерации. В настоящее время сайт не открывается. Доступ к сайту фотобанка Depositphotos ограничен. О причинах блокировки не сообщается. Других подробностей пока не приводится. Ранее сообщалось, что каждый шестой россиянин пользуется VPN-сервисами для обхода блокировок. то связано с тем, что в России ранее заблокировали более 20 VPN-сервисов. В ведомстве объяснили, что блокировке подверглись только те сервисы, которые нарушали законодательство РФ. Сайт недоступен скриншот с Depositphotos Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos на территории Российской Федерации. В настоящее время сайт не открывается. Доступ к сайту фотобанка Depositphotos ограничен. О причинах блокировки не сообщается. Других подробностей пока не приводится. Ранее сообщалось, что каждый шестой россиянин пользуется VPN-сервисами для обхода блокировок. то связано с тем, что в России ранее заблокировали более 20 VPN-сервисов. В ведомстве объяснили, что блокировке подверглись только те сервисы, которые нарушали законодательство РФ.