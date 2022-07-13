Российские НКО изменили интернет за год. Премьера исследования

13 июля 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

За год работы Институту развития интернета удалось наладить работу с крупными площадками Фото: Анна Майорова © URA.RU За последний год в интернете значительно вырос объем социальной рекламы. Согласно данным Института развития интернета, виртуальное пространство лидирует среди используемых каналов размещения социальной рекламы у некоммерческих организаций (НКО). «Как правило, НКО стараются использовать две среды размещения — наружную рекламу и рекламу в интернете. Интернет является на данный момент лидером среди используемых каналов размещения социальной рекламы у НКО. На втором месте — реклама на наружных носителях (53% опрошенных). Еще четверть НКО имели опыт размещения на ТВ и 18% — на радио», — рассказал Андрей Воронков, заместитель генерального директора по социальной рекламе АНО «ИРИ». Его слова приводит пресс-служба АНО «ИРИ». Опрос был проведен в связи с годовщиной наделения ИРИ функцией оператора социальной рекламы в сети. В исследовании участвовала Фабрика позитивных изменений. Всего было опрошено более 50 экспертов. Цель исследования — выявить главные тенденции в развитии отечественного рынка социальной рекламы в интернете. Общий рост объемов социальной рекламы за последние 12 месяцев отметили более 70% респондентов. Эту тенденцию руководители НКО (50% опрошенных) связывают с появлением новых возможностей поддержки, в том числе со стороны ИРИ, «Яндекса», VK, а также прямой поддержкой бизнеса. «Сейчас социальная реклама, благодаря активной работе ИРИ и ключевых участников рынка, стала доступнее и понятнее. У значительного числа НКО выросли возможности по ее размещению», — подчеркнул Владимир Вайнер, директор Фабрики позитивных изменений и куратор всероссийского конкурса социальной рекламы «Реклама Будущего». В апреле 2021 года в закон «О рекламе» были внесены изменения, касающиеся социальной рекламы на интернет-сайтах. Летом статус оператора социальной рекламы получил Институт развития интернета. За год работы ему удалось наладить работу с крупными интернет-площадками («Яндекс», VK, Rambler, Ozon, Avito и другие), что дает возможность охватить 100% аудитории Рунета. За это время были проведены бесплатные рекламные кампании в интернете с суммарным объемом более 21 млрд показов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За последний год в интернете значительно вырос объем социальной рекламы. Согласно данным Института развития интернета, виртуальное пространство лидирует среди используемых каналов размещения социальной рекламы у некоммерческих организаций (НКО). «Как правило, НКО стараются использовать две среды размещения — наружную рекламу и рекламу в интернете. Интернет является на данный момент лидером среди используемых каналов размещения социальной рекламы у НКО. На втором месте — реклама на наружных носителях (53% опрошенных). Еще четверть НКО имели опыт размещения на ТВ и 18% — на радио», — рассказал Андрей Воронков, заместитель генерального директора по социальной рекламе АНО «ИРИ». Его слова приводит пресс-служба АНО «ИРИ». Опрос был проведен в связи с годовщиной наделения ИРИ функцией оператора социальной рекламы в сети. В исследовании участвовала Фабрика позитивных изменений. Всего было опрошено более 50 экспертов. Цель исследования — выявить главные тенденции в развитии отечественного рынка социальной рекламы в интернете. Общий рост объемов социальной рекламы за последние 12 месяцев отметили более 70% респондентов. Эту тенденцию руководители НКО (50% опрошенных) связывают с появлением новых возможностей поддержки, в том числе со стороны ИРИ, «Яндекса», VK, а также прямой поддержкой бизнеса. «Сейчас социальная реклама, благодаря активной работе ИРИ и ключевых участников рынка, стала доступнее и понятнее. У значительного числа НКО выросли возможности по ее размещению», — подчеркнул Владимир Вайнер, директор Фабрики позитивных изменений и куратор всероссийского конкурса социальной рекламы «Реклама Будущего». В апреле 2021 года в закон «О рекламе» были внесены изменения, касающиеся социальной рекламы на интернет-сайтах. Летом статус оператора социальной рекламы получил Институт развития интернета. За год работы ему удалось наладить работу с крупными интернет-площадками («Яндекс», VK, Rambler, Ozon, Avito и другие), что дает возможность охватить 100% аудитории Рунета. За это время были проведены бесплатные рекламные кампании в интернете с суммарным объемом более 21 млрд показов.