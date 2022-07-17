Украинский лидер Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову, денацификация Украины «идет полным ходом». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идет полным ходом», — написала в своем telegram-канале Захарова.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель ВС РФ на этой территории — денацификация и демилитаризация, но не оккупация.
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Украинский лидер Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову, денацификация Украины «идет полным ходом». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «[Президент Украины Владимир] Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идет полным ходом», — написала в своем telegram-канале Захарова. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Новым генпрокурором он назначил — Алексея Симоненко. Зеленский объяснил эти перестановки возросшим числом госизмен среди сотрудников этих структур. Экс-депутат Рады Илья Кива объявил о начале госпереворота на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель ВС РФ на этой территории — денацификация и демилитаризация, но не оккупация.