17 июля 2022

Захарова отреагировала на увольнения соратников Зеленского. «Денацификация идет полным ходом»

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова прокомментировала увольнение главы СБУ и генпрокурора Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову, денацификация Украины «идет полным ходом». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идет полным ходом», — написала в своем telegram-канале Захарова.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Новым генпрокурором он назначил — Алексея Симоненко. Зеленский объяснил эти перестановки возросшим числом госизмен среди сотрудников этих структур. Экс-депутат Рады Илья Кива объявил о начале госпереворота на Украине.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель ВС РФ на этой территории — денацификация и демилитаризация, но не оккупация.

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Украинский лидер Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову, денацификация Украины «идет полным ходом». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «[Президент Украины Владимир] Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идет полным ходом», — написала в своем telegram-канале Захарова. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Новым генпрокурором он назначил — Алексея Симоненко. Зеленский объяснил эти перестановки возросшим числом госизмен среди сотрудников этих структур. Экс-депутат Рады Илья Кива объявил о начале госпереворота на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель ВС РФ на этой территории — денацификация и демилитаризация, но не оккупация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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