Почти 70% россиян не улучшили свое материальное положение за год

69% россиян признались, что испытывают финансовые трудности. Согласно опросу Центра исследований гражданского общества ВШЭ, такой же результат был в 2021 году.
69% россиян продолжают испытывать финансовые проблемы, следует из исследования ВШЭ, передают «Ведомости». «В целом изменения в материальном положении россиян невелики», — говорят авторы исследования, отмечая, что в 2021 году была такая же доля респондентов, испытывающих материальные трудности.
Оставшиеся 29% опрошенных россиян существенных проблем с деньгами не испытывают, а остальные 2% затруднились ответить на вопрос. Лишь 20% граждан полагают, что повышение их дохода зависит сугубо «от внешних обстоятельств».
Кроме того, не смотря на финансовые трудности, 78% респондентов заявили о готовности помогать переселенцам из Донбасса и Украины. «Респонденты, доход которых с легкостью позволяет им удовлетворить собственные потребности, чаще помогали материально — деньгами, вещами, продуктами, а россияне, испытывающие материальные трудности, активнее находили другие способы поддержать нуждающихся, например помочь им с жильем или с поиском работы», — уточнила директор Центра исследований гражданского общества ВШЭ Ирина Мерсиянова.
Ранее россияне раскрыли свои главные страхи 2022 года. Почти 30% респондентов заявили, что боятся бедности и потери работы.
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