В Норвегии заявили о срыве переговоров с Россией

Российско-норвежские переговоры о квотах на вылов трески в Баренцевом море оказались на грани срыва, что может стать беспрецедентным событием за последние десятилетия. Об этом сообщило норвежское издание Fiskeribladet, ссылаясь на источники.
Партнерство России и Норвегии в области рыболовства переживает самый серьезный кризис за всю свою историю, считает старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена Анне-Крастин Йоргенсен, ее слова передает Fiskeribladet. Эксперты в Норвегии рассматривают отзыв лицензий у судов российских компаний как нарушение двусторонних соглашений, пояснила Йоргенсен. Она отметила, что возможным вариантом решения проблемы могут стать временные разрешения для отдельных судов из России. При этом, по ее словам, обе стороны прекрасно осознают важность этого сотрудничества.
Ежегодная двусторонняя комиссия по рыболовству, определяющая объемы вылова, традиционно проводится в конце октября. Несмотря на то, что более чем 50-летнее сотрудничество пережило холодную войну и различные политические кризисы, сейчас оно «серьезно трещит по швам», пишет издание. Летом Москва запросила экстренное заседание для обсуждения санкций Осло, а вторая встреча состоялась 6 октября, сообщили в норвежском Минторге. Однако дата основных переговоров все еще не назначена.
После начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году Норвегия поддержала все пакеты санкций ЕС, сделав исключения для продолжения сотрудничества в области рыболовства. Тем не менее, в августе власти ввели ограничения против российских рыбопромышленных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», назвав их якобы «частью спонсируемой Россией государственной разведывательной кампании» в отношении критически важной инфраструктуры Норвегии. В результате их суда лишили доступа в норвежские порты и воды.
Российские компании заявили, что санкции основаны «исключительно на ложных предпосылках, которые абсолютно не соответствуют фактическому положению дел». Временному поверенному в делах Норвегии вручили ноту, указав, что ограничения нарушают двусторонние договоренности. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил о готовности России закрыть свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов, если Осло не отменит санкций. Он допустил, что в случае разрыва соглашений распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись «исходя из российских национальных интересов».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.