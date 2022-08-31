В Индии ответили решительным отказом на требование США по России

01 сентября 2022 в 04:30 Размер текста - 17 +

В Индии отказались поддерживать ограничение цен на российскую нефть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США не могут диктовать Индии условия и требовать от нее разрыва отношения с Россией. Об этом заявил в статье для газеты Wiener Zeitung индийский писатель и журналист Уллех Н.П. Он также призвал Белый дом не считать жителей страны «своими вассалами». «Если США подумали, что они могут диктовать условия Индии или отговаривать ее от продолжения отношений с Россией, то наш ответ таков: мы не ваши вассалы. США не следует ожидать, что Индия будет считать чужих врагов своими <…> Для Индии военные связи с Россией имеют решающее значение, поскольку отношения длятся уже много десятилетий», — написал Уллех. По его словам, большинство индийского населения разделяет позицию правительства, которое отказалось ввести санкции против Москвы. Ранее Соединенные Штаты провели переговоры с индийскими официальными лицами и призвали ограничить цены на российскую нефть. По мнению Вашингтона, такая мера является лучшим способом снизить доходы Москвы от экспорта энергоресурса на мировые рынки. Согласно задумке Белого дома, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель. План по установлению предельной цены на российскую нефть министры финансов G7 представят уже в пятницу.

США не могут диктовать Индии условия и требовать от нее разрыва отношения с Россией. Об этом заявил в статье для газеты Wiener Zeitung индийский писатель и журналист Уллех Н.П. Он также призвал Белый дом не считать жителей страны «своими вассалами». «Если США подумали, что они могут диктовать условия Индии или отговаривать ее от продолжения отношений с Россией, то наш ответ таков: мы не ваши вассалы. США не следует ожидать, что Индия будет считать чужих врагов своими <…> Для Индии военные связи с Россией имеют решающее значение, поскольку отношения длятся уже много десятилетий», — написал Уллех. По его словам, большинство индийского населения разделяет позицию правительства, которое отказалось ввести санкции против Москвы. Ранее Соединенные Штаты провели переговоры с индийскими официальными лицами и призвали ограничить цены на российскую нефть. По мнению Вашингтона, такая мера является лучшим способом снизить доходы Москвы от экспорта энергоресурса на мировые рынки. Согласно задумке Белого дома, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель. План по установлению предельной цены на российскую нефть министры финансов G7 представят уже в пятницу.