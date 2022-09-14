Глава Еврокомиссии предложила отправлять счета за электричество в РФ

Глава Еврокомиссии предложила отправлять счета за электричество в Россию

14 сентября 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Счета за электроэнергию необходимо отправлять в Москву, заявила глава Еврокомиссии. Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Выросшие счета за электроэнергию необходимо отправлять в Москву. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Депутат от Франции Манон Обри в ходе дебатов в Страсбурге предъявила Фон дер Ляйен значительно выросшие счета за электроэнергию. Глава Еврокомиссии ответила ей, что их необходимо отправлять в Москву. «Счета, которые вы нам продемонстрировали, по-французски это действительно можно назвать „невыносимым“. Это правда, но знаете, что — отправьте эти счета в Москву!», — цитирует Фон дер Ляйен РИА «Новости». Ранее после остановки «Северного потока» цена на газ в Европе выросла на треть, передает RT. Из-за антироссийских санкций в Европе начался газовый кризис: цены на энергоресурс выросли, европейцы начали жаловаться на повышенные оплаты квитанций за ЖКХ. Также повысилась стоимость многих продуктов.

Выросшие счета за электроэнергию необходимо отправлять в Москву. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Депутат от Франции Манон Обри в ходе дебатов в Страсбурге предъявила Фон дер Ляйен значительно выросшие счета за электроэнергию. Глава Еврокомиссии ответила ей, что их необходимо отправлять в Москву. «Счета, которые вы нам продемонстрировали, по-французски это действительно можно назвать „невыносимым“. Это правда, но знаете, что — отправьте эти счета в Москву!», — цитирует Фон дер Ляйен РИА «Новости». Ранее после остановки «Северного потока» цена на газ в Европе выросла на треть, передает RT. Из-за антироссийских санкций в Европе начался газовый кризис: цены на энергоресурс выросли, европейцы начали жаловаться на повышенные оплаты квитанций за ЖКХ. Также повысилась стоимость многих продуктов.