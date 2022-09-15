В Чехии заявили о задержании российского шпиона

В Чехии выявили экс-сотрудника МИД, якобы сотрудничавшего с РФ
Контрразведка Чехии разоблачила бывшего сотрудника национального министерства иностранных дел, который якобы передавал секретную информацию Службе внешней разведки России (СВР). Об этом сообщает газета Mladá fronta DNES.
По данным газеты, в Чехии выявили экс-сотрудника МИД, якобы сотрудничавшего с СВР РФ. Также сообщается, что контрразведка следила за ним несколько лет, сведения о подозреваемом докладывали лично премьер-министру Чехии Петру Фиале и главе МИД Яну Липавскому, пишет газета Mladá fronta DNES.
Ранее Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон гранта. Они покинули территорию РФ в апреле текущего года, об этом сообщали в МИД РФ.
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