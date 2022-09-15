В Чехии заявили о задержании российского шпиона

Mlada fronta DNES: в Чехии разоблачили экс-сотрудника МИД, якобы сотрудничавшего с РФ
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Здания. Москва, россия, рф, флаг россии
В Чехии выявили экс-сотрудника МИД, якобы сотрудничавшего с РФ Фото:

Контрразведка Чехии разоблачила бывшего сотрудника национального министерства иностранных дел, который якобы передавал секретную информацию Службе внешней разведки России (СВР). Об этом сообщает газета Mladá fronta DNES.

По данным газеты, в Чехии выявили экс-сотрудника МИД, якобы сотрудничавшего с СВР РФ. Также сообщается, что контрразведка следила за ним несколько лет, сведения о подозреваемом докладывали лично премьер-министру Чехии Петру Фиале и главе МИД Яну Липавскому, пишет газета Mladá fronta DNES.

Ранее Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон гранта. Они покинули территорию РФ в апреле текущего года, об этом сообщали в МИД РФ.

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Контрразведка Чехии разоблачила бывшего сотрудника национального министерства иностранных дел, который якобы передавал секретную информацию Службе внешней разведки России (СВР). Об этом сообщает газета Mladá fronta DNES. По данным газеты, в Чехии выявили экс-сотрудника МИД, якобы сотрудничавшего с СВР РФ. Также сообщается, что контрразведка следила за ним несколько лет, сведения о подозреваемом докладывали лично премьер-министру Чехии Петру Фиале и главе МИД Яну Липавскому, пишет газета Mladá fronta DNES. Ранее Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон гранта. Они покинули территорию РФ в апреле текущего года, об этом сообщали в МИД РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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