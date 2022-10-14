Итальянцы резко изменили позицию по Украине

Nicola Porro: 60% итальянцев хотят переговоров между Путиным и Зеленским

14 октября 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

60% итальянцев хотят переговоров между РФ и Украиной Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Больше половины опрошенных итальянцев хотят, чтобы состоялись переговоры между Россией и Украиной, хотя ранее в Италии поддерживали Киев. Об этом сообщает итальянский портал Nicola Porro. «По результатам недавнего опроса, 60% итальянцев считают, что Украина должна согласиться на мирные переговоры с Россией. Только 27% опрошенных считают, что Рим должен продолжать поддерживать украинское сопротивление», — пишет портал. Данные следуют из опроса исследователя общественного мнения Нандо Паньончелли. Уточняется, что в начале конфликта между Россией и Украиной подавляющее большинство итальянцев было на стороне президента Украины Владимира Зеленского. Также авторы портала подчеркивают, что в Италии по вопросу Украины наметился раскол и на политическом уровне. В частности, между партиями «Движение пяти звезд», «Демократическая партия» и «Действие». Ранее, во время референдума о присоединении новых территорий к РФ, наблюдатели из Италии заявили о прозрачности голосования. Также бывший командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии, генерал Марко Бертолини заявлял о том, что президент США Джо Байден хочет «обескровить Россию», и планирует разделить Европу. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, основная задача заключается в демилитаризации и денацификации Украины.

Больше половины опрошенных итальянцев хотят, чтобы состоялись переговоры между Россией и Украиной, хотя ранее в Италии поддерживали Киев. Об этом сообщает итальянский портал Nicola Porro. «По результатам недавнего опроса, 60% итальянцев считают, что Украина должна согласиться на мирные переговоры с Россией. Только 27% опрошенных считают, что Рим должен продолжать поддерживать украинское сопротивление», — пишет портал. Данные следуют из опроса исследователя общественного мнения Нандо Паньончелли. Уточняется, что в начале конфликта между Россией и Украиной подавляющее большинство итальянцев было на стороне президента Украины Владимира Зеленского. Также авторы портала подчеркивают, что в Италии по вопросу Украины наметился раскол и на политическом уровне. В частности, между партиями «Движение пяти звезд», «Демократическая партия» и «Действие». Ранее, во время референдума о присоединении новых территорий к РФ, наблюдатели из Италии заявили о прозрачности голосования. Также бывший командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии, генерал Марко Бертолини заявлял о том, что президент США Джо Байден хочет «обескровить Россию», и планирует разделить Европу. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, основная задача заключается в демилитаризации и денацификации Украины.