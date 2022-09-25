Итальянский генерал Бертолини: Байден намерен разделить Европу на две части

26 сентября 2022 в 06:52 Размер текста - 17 +

Байден желает разделить Европу и ослабить Россию Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден хочет разделить Европу и «обескровить» Россию, затягивая конфликт на Украине. Такое предположение озвучил бывший командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии, генерал Марко Бертолини. «Американский президент не столько хочет мира на Украине, сколько начала там „войны на истощение“, которая обескровила бы Россию и вновь разделила Европу на непримиримые „западную“ и „восточную“ части — пусть и не с теми же границами, что во времена холодной войны», — приводит слова генерала издание L’Antidiplomatico. Бертолини обратил внимание на особый контраст между замыслом Байдена и позицией Москвы, которая изначально была настроена на скорейшее урегулирование ситуации на Украине. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию страны. Страны Запада, в особенности США и члены Евросоюза, оказывают значительную поддержку Киева. Так, поддерживать Украину «до конца» пообещала и Германия, несмотря на то, что ранее заявляла об абсолютном дефиците запасов вооружения. Однако сообщалось, что ухудшение ситуации в европейских странах может привести к снижению уровня поддержки Киева. Также страны ЕС не смогут помогать Украине в случае сокращения военной помощи США.

Президент США Джо Байден хочет разделить Европу и «обескровить» Россию, затягивая конфликт на Украине. Такое предположение озвучил бывший командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии, генерал Марко Бертолини. «Американский президент не столько хочет мира на Украине, сколько начала там „войны на истощение“, которая обескровила бы Россию и вновь разделила Европу на непримиримые „западную“ и „восточную“ части — пусть и не с теми же границами, что во времена холодной войны», — приводит слова генерала издание L’Antidiplomatico. Бертолини обратил внимание на особый контраст между замыслом Байдена и позицией Москвы, которая изначально была настроена на скорейшее урегулирование ситуации на Украине. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию страны. Страны Запада, в особенности США и члены Евросоюза, оказывают значительную поддержку Киева. Так, поддерживать Украину «до конца» пообещала и Германия, несмотря на то, что ранее заявляла об абсолютном дефиците запасов вооружения. Однако сообщалось, что ухудшение ситуации в европейских странах может привести к снижению уровня поддержки Киева. Также страны ЕС не смогут помогать Украине в случае сокращения военной помощи США.