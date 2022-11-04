Путин продлил заморозку выплат по вкладам CCCР

Президент России Владимир Путин продлил приостановление выплат по вкладам СССР. Об этом сообщается в тексте федерального закона.
«Внести изменения в статью ФЗ «О приостановлении действия федерального закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», заменив цифры «2025» цифрами «2026»», — сообщается в документе, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вступают в силу с 1 января 2023 года.
Речь идет о компенсации сбережений россиян, которые хранились на вкладах в Сбербанке России до 20 июня 1991 года. Теперь выплаты приостановлены до 2026 года.
Федеральный закон от 1999 года устанавливал базовую стоимость социального набора на уровне 464 рублей СССР. Его подписал экс-президент РФ Борис Ельцин.
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Президент России Владимир Путин продлил приостановление выплат по вкладам СССР. Об этом сообщается в тексте федерального закона. «Внести изменения в статью ФЗ «О приостановлении действия федерального закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», заменив цифры «2025» цифрами «2026»», — сообщается в документе, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вступают в силу с 1 января 2023 года. Речь идет о компенсации сбережений россиян, которые хранились на вкладах в Сбербанке России до 20 июня 1991 года. Теперь выплаты приостановлены до 2026 года. Федеральный закон от 1999 года устанавливал базовую стоимость социального набора на уровне 464 рублей СССР. Его подписал экс-президент РФ Борис Ельцин.