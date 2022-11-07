Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан провел секретные телефонные переговоры с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Об этом написала китайская газета. В комментариях читатели неоднозначно выразились по этому поводу, назвав это блефом.
«Хитрые и скользкие. США — настоящие лисы. Эти переговоры — блеф», — рассуждает один из читателей.
Мысль предыдущего комментатора развивает другой пользователь. Он приводит в пример Советский Союз, где было тоже много «подстольной дипломатии». «Каждый раз, когда две стороны шли на компромисс, западная пропаганда заявляла, что США одержали большую победу, а СССР отступил. В итоге коммунистическая воля Советов подошла к трагическому концу. Делайте выводы», — заключает он.
Третий пользователь резюмирует все высказывания. «США не выдерживают давления и хотят прекратить конфликт ради собственных политически нужд. Но сказать об этом не могут, только и делают, что „предостерегают“», — отметил он.
В условиях затянувшегося экономического кризиса страны Запада делают все для завершения конфликта на Украине. Среди мер: тайные переговоры, совместный сбор денег для покупки газа, подталкивания Белого Дома к переговорам Украины и России.
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Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан провел секретные телефонные переговоры с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Об этом написала китайская газета. В комментариях читатели неоднозначно выразились по этому поводу, назвав это блефом. «Хитрые и скользкие. США — настоящие лисы. Эти переговоры — блеф», — рассуждает один из читателей. Мысль предыдущего комментатора развивает другой пользователь. Он приводит в пример Советский Союз, где было тоже много «подстольной дипломатии». «Каждый раз, когда две стороны шли на компромисс, западная пропаганда заявляла, что США одержали большую победу, а СССР отступил. В итоге коммунистическая воля Советов подошла к трагическому концу. Делайте выводы», — заключает он. Третий пользователь резюмирует все высказывания. «США не выдерживают давления и хотят прекратить конфликт ради собственных политически нужд. Но сказать об этом не могут, только и делают, что „предостерегают“», — отметил он. В условиях затянувшегося экономического кризиса страны Запада делают все для завершения конфликта на Украине. Среди мер: тайные переговоры, совместный сбор денег для покупки газа, подталкивания Белого Дома к переговорам Украины и России.