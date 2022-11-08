ВСУ подошли к Херсону, Зеленский смягчил условия для переговоров с РФ: главное к вечеру 8 ноября

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, солдаты, операция, штурм, спецоперация, спецназ, военнные, сво, специальная военная операция, взлом двери
Зеленский не стал говорить об условии возврата к границам 1991 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия начала вести огонь по селу Правдино, которое находится в 30 километрах от Херсона. Президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время не стал говорить в своем обращении о возврате к границам 1991 года. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 ноября.

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Украинская армия начала вести огонь по селу Правдино, которое находится в 30 километрах от Херсона. Президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время не стал говорить в своем обращении о возврате к границам 1991 года. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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