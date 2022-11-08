ВСУ подошли к Херсону, Зеленский смягчил условия для переговоров с РФ: главное к вечеру 8 ноября

08 ноября 2022 в 21:30 Размер текста - 17 +

Украинская армия начала вести огонь по селу Правдино, которое находится в 30 километрах от Херсона. Президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время не стал говорить в своем обращении о возврате к границам 1991 года. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 ноября.