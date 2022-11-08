ВСУ подошли к Херсону, Зеленский смягчил условия для переговоров с РФ: главное к вечеру 8 ноября

Зеленский не стал говорить об условии возврата к границам 1991 года
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия начала вести огонь по селу Правдино, которое находится в 30 километрах от Херсона. Президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время не стал говорить в своем обращении о возврате к границам 1991 года. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 ноября.
- Жители Херсона продолжают попытки самостоятельного перемещения из города. Волонтеры оказывают помощь маломобильным гражданам.
- Зеленский обратился к Западу с очередным призывом. Призыв заключается в принуждении России к переговорам о мире.
- В новом видеообращении глава Украины Зеленский не стал говорить о возврате к границам 1991 года. В качестве условий для начала переговоров с Россией украинский президент упомянул лишь о «восстановлении территориальной целостности и возмещении убытков».
- ВСУ на Николаевском направлении вплотную подошли к столице Херсонской области. Украинская армия ведет обстрел села Правдино, которое находится в 30 километрах от Херсона.
- Самая тяжелая ситуация на фронте продолжает сохраняться в Херсонской области. ВСУ готовят наступление на город Берислав.
- Корреспонденту URA.RU стало известно о совершении самоубийства украинским диверсантом. Он не захотел сдаваться российским военным.
- В Херсоне стало заметно меньше людей. Корреспондент URA.RU сообщил, что сложившейся ситуацией активно пользуются бомжи-мародеры.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне спецоперации, сообщает Пятый канал. Министр заслушал доклад командующего российскими силами генерала армии Сергея Суровикина о текущей оперативной обстановке, действиях противника и выполнении российскими войсками боевых задач.
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