В Минобороны Британии призвали Киев не считать победой вывод войск РФ из Херсона

13 ноября 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Россия далека от того, чтобы сдаться, заявил Бен Уоллес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вывод Вооруженных Сил (ВС) России из Херсона далеко не повод для радости для Украины. Москва далека от того, чтобы сдаться. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. «У Украины есть импульс в борьбе с Россией, но Москва далека от того, чтобы сдаться. Уход России из Херсона глупо рассматривать как конец схватки», — сказал Уоллес. Его слова приводит Devdiscourse. Ранее командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин на заседании в Минобороны России сообщил, что ВС РФ должны занять оборону по левому берегу Днепра. Отвод войск из Херсона и с правого берега Днепра санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Также замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не стоит давать повода для радости врагу, поддаваясь паникерству и кликушеству.

Вывод Вооруженных Сил (ВС) России из Херсона далеко не повод для радости для Украины. Москва далека от того, чтобы сдаться. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. «У Украины есть импульс в борьбе с Россией, но Москва далека от того, чтобы сдаться. Уход России из Херсона глупо рассматривать как конец схватки», — сказал Уоллес. Его слова приводит Devdiscourse. Ранее командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин на заседании в Минобороны России сообщил, что ВС РФ должны занять оборону по левому берегу Днепра. Отвод войск из Херсона и с правого берега Днепра санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Также замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не стоит давать повода для радости врагу, поддаваясь паникерству и кликушеству.