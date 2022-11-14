Бастрыкин: СК РФ завел более двух тысяч дел против украинских националистов

15 ноября 2022 в 00:04 Размер текста - 17 +

СК допросил более 240 тысяч человек с 2014 года по делам об украинских националистах, заявил Александр Бастрыкин Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Следственном комитете (СК) России за последние восемь лет возбуждено более двух тысяч уголовных дел в отношении украинских националистов. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на лекции для студентов МГИМО, посвященной деятельности СК в условиях обострения международных отношений. «С 2014 года возбуждено уже более двух тысяч уголовных дел, в том числе в отношении представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских силовых структур. За весь период следствия допрошены более 240 тысяч человек», — цитирует Александра Бастрыкина ТАСС. Глава СК уточнил, что каждый факт нарушения законодательства тщательно фиксируются. Рассматривается каждый факт преступной деятельности вооруженных формирований Украины как в отношении мирного населения, так и в отношении российских военнослужащих, подчеркнул он. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. Ранее Следственный комитет России возбуждал уголовное дело после теракта на Крымского мосту. Также Бастрыкин поручал возбудить дела против всех причастных к преступлениям против мирных жителей Купянска.

В Следственном комитете (СК) России за последние восемь лет возбуждено более двух тысяч уголовных дел в отношении украинских националистов. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на лекции для студентов МГИМО, посвященной деятельности СК в условиях обострения международных отношений. «С 2014 года возбуждено уже более двух тысяч уголовных дел, в том числе в отношении представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских силовых структур. За весь период следствия допрошены более 240 тысяч человек», — цитирует Александра Бастрыкина ТАСС. Глава СК уточнил, что каждый факт нарушения законодательства тщательно фиксируются. Рассматривается каждый факт преступной деятельности вооруженных формирований Украины как в отношении мирного населения, так и в отношении российских военнослужащих, подчеркнул он. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. Ранее Следственный комитет России возбуждал уголовное дело после теракта на Крымского мосту. Также Бастрыкин поручал возбудить дела против всех причастных к преступлениям против мирных жителей Купянска.