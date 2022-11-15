Директор ЦРУ обсудил с Нарышкиным ядерное оружие и заключенных

15 ноября 2022 в 09:12 Размер текста - 17 +

Россию на переговорах представлял директор СВР Сергей Нарышкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе переговоров в Турции директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс обсудил с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным применение ядерного оружия и возможность обмена заключенными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. «Он (Бернс) передает [Нарышкину] сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации стратегической стабильности. Он также поднимет дела о несправедливо задержанных гражданах США», — поделился собеседник агентства. Он отметил, что урегулирование российско-украинского конфликта в ходе переговоров не обсуждалось. «Мы твердо придерживаемся нашего основного принципа: ничего об Украине без Украины», — подчеркнул источник. Reuters отметило, что это был первый публичный контакт между Россией и США на высоком уровне после 24 февраля. Агентство также напомнило, что Бернс в 2021 году занимал должность американского посла в России. Тогда в Москву его направил президент США Джо Байден, встревоженный возможной эскалацией конфликта на Украине. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил переговоры России и США в Турции. Он отметил, что их инициировала американская сторона, передает RT. Российско-американские переговоры подтвердили и в Белом доме, сообщает «Национальная служба новостей».

В ходе переговоров в Турции директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс обсудил с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным применение ядерного оружия и возможность обмена заключенными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. «Он (Бернс) передает [Нарышкину] сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации стратегической стабильности. Он также поднимет дела о несправедливо задержанных гражданах США», — поделился собеседник агентства. Он отметил, что урегулирование российско-украинского конфликта в ходе переговоров не обсуждалось. «Мы твердо придерживаемся нашего основного принципа: ничего об Украине без Украины», — подчеркнул источник. Reuters отметило, что это был первый публичный контакт между Россией и США на высоком уровне после 24 февраля. Агентство также напомнило, что Бернс в 2021 году занимал должность американского посла в России. Тогда в Москву его направил президент США Джо Байден, встревоженный возможной эскалацией конфликта на Украине. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил переговоры России и США в Турции. Он отметил, что их инициировала американская сторона, передает RT. Российско-американские переговоры подтвердили и в Белом доме, сообщает «Национальная служба новостей».