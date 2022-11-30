В Астрахани произошло смертельное ДТП с участием маршрутного такси

В результате аварии пострадали одиннадцать человек, сообщает УМВД по Астраханской области
В Астрахани произошло смертельное ДТП с маршрутным такси. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.
«На перекрестке переулка Ишимбаевского и улицы Комсомолькой 171 столкнулись специальный автомобиль противопожарной службы „Камаз“ и маршрутное такси „Газель“, следовавшее по маршруту 59с», — рассказали в ведомстве. В пресс-службе УМВД уточнили, что в результате аварии пострадали 11 человек, трое из них дети. Также сообщается, что погиб сотрудник противопожарной службы.
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