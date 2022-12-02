The New York Times: Евросоюз принял важное решение по России

NYT: Евросоюз достиг соглашения по потолку цен на российскую нефть

02 декабря 2022 в 22:01 Размер текста - 17 +

Политика семи промышленно развитых стран направлена на ограничение доходов РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Дипломаты из Евросоюза приняли решение установить максимальную стоимость для поставок нефти из РФ в 60 долларов за баррель. Об этом написали в The New York Times. «Дипломаты из Европейского Союза договорились в пятницу установить максимальную цену в 60 долларов за баррель для поставок российской нефти», — говорится в статье . Автор ссылается на слова Анджея Садоша, посла Польши в ЕС и ключевого участника переговоров по политике, а также других дипломатов и официальных лиц ЕС, которые говорили на условиях анонимности. В NYT уточнили, что разработанная группой семи промышленно развитых стран политика направлена на ограничение российских доходов. Также сообщается, что официальное заявление от G7 ожидается к воскресенью. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение ЕС о введении потолка цен говорит о неэффективности антироссийских санкций, сообщают «Дни.ру». Экономист Михаил Хазин назвал такую меру «выстрелом себе в ногу», передает агентство Nation News.

Дипломаты из Евросоюза приняли решение установить максимальную стоимость для поставок нефти из РФ в 60 долларов за баррель. Об этом написали в The New York Times. «Дипломаты из Европейского Союза договорились в пятницу установить максимальную цену в 60 долларов за баррель для поставок российской нефти», — говорится в статье. Автор ссылается на слова Анджея Садоша, посла Польши в ЕС и ключевого участника переговоров по политике, а также других дипломатов и официальных лиц ЕС, которые говорили на условиях анонимности. В NYT уточнили, что разработанная группой семи промышленно развитых стран политика направлена на ограничение российских доходов. Также сообщается, что официальное заявление от G7 ожидается к воскресенью. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение ЕС о введении потолка цен говорит о неэффективности антироссийских санкций, сообщают «Дни.ру». Экономист Михаил Хазин назвал такую меру «выстрелом себе в ногу», передает агентство Nation News.