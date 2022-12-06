06 декабря 2022

Военкор Котенок: ВС РФ «дом за домом» вытесняют ВСУ в Марьинке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, армия, военные, солдаты, оружие, патрон, военные сборы, магазин, полигон, резервисты, мобилизованные
По словам военкора, ВСУ не рассчитывают на долгую оборону Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные силы РФ начали вытеснять ВСУ из Марьинки. Об этом рассказал военкор Котенок.

«Тесним противника в Марьинке. Продвижение медленное, дом за домом. В идеале осталось 4 км, чтобы закрыть вместе с промзоной», — пишет военкор Котенок в своем telegram-канале.

По словам военкора, ВСУ вывели часть войск. «Судя по происходящему, противник не особо рассчитывает на долгую оборону в оставшихся кварталах. Впереди — решающие события», — пишет он.

Ранее URA.RU писало, что самыми активными местами боевых столкновений между ВС РФ и ВСУ стали пять пунктов. Среди самых напряженных мест есть Марьинка.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военные силы РФ начали вытеснять ВСУ из Марьинки. Об этом рассказал военкор Котенок. «Тесним противника в Марьинке. Продвижение медленное, дом за домом. В идеале осталось 4 км, чтобы закрыть вместе с промзоной», — пишет военкор Котенок в своем telegram-канале. По словам военкора, ВСУ вывели часть войск. «Судя по происходящему, противник не особо рассчитывает на долгую оборону в оставшихся кварталах. Впереди — решающие события», — пишет он. Ранее URA.RU писало, что самыми активными местами боевых столкновений между ВС РФ и ВСУ стали пять пунктов. Среди самых напряженных мест есть Марьинка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...