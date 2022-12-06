Военкор Котенок: ВС РФ «дом за домом» вытесняют ВСУ в Марьинке

Военные силы РФ начали вытеснять ВСУ из Марьинки. Об этом рассказал военкор Котенок.
«Тесним противника в Марьинке. Продвижение медленное, дом за домом. В идеале осталось 4 км, чтобы закрыть вместе с промзоной», — пишет военкор Котенок в своем telegram-канале.
По словам военкора, ВСУ вывели часть войск. «Судя по происходящему, противник не особо рассчитывает на долгую оборону в оставшихся кварталах. Впереди — решающие события», — пишет он.
Ранее URA.RU писало, что самыми активными местами боевых столкновений между ВС РФ и ВСУ стали пять пунктов. Среди самых напряженных мест есть Марьинка.
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Военные силы РФ начали вытеснять ВСУ из Марьинки. Об этом рассказал военкор Котенок. «Тесним противника в Марьинке. Продвижение медленное, дом за домом. В идеале осталось 4 км, чтобы закрыть вместе с промзоной», — пишет военкор Котенок в своем telegram-канале. По словам военкора, ВСУ вывели часть войск. «Судя по происходящему, противник не особо рассчитывает на долгую оборону в оставшихся кварталах. Впереди — решающие события», — пишет он. Ранее URA.RU писало, что самыми активными местами боевых столкновений между ВС РФ и ВСУ стали пять пунктов. Среди самых напряженных мест есть Марьинка.