Военкор Котенок: ВС РФ «дом за домом» вытесняют ВСУ в Марьинке

07 декабря 2022 в 06:25 Размер текста - 17 +

По словам военкора, ВСУ не рассчитывают на долгую оборону Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные силы РФ начали вытеснять ВСУ из Марьинки. Об этом рассказал военкор Котенок. «Тесним противника в Марьинке. Продвижение медленное, дом за домом. В идеале осталось 4 км, чтобы закрыть вместе с промзоной», — пишет военкор Котенок в своем telegram-канале . По словам военкора, ВСУ вывели часть войск. «Судя по происходящему, противник не особо рассчитывает на долгую оборону в оставшихся кварталах. Впереди — решающие события», — пишет он. Ранее URA.RU писало, что самыми активными местами боевых столкновений между ВС РФ и ВСУ стали пять пунктов. Среди самых напряженных мест есть Марьинка.

Военные силы РФ начали вытеснять ВСУ из Марьинки. Об этом рассказал военкор Котенок. «Тесним противника в Марьинке. Продвижение медленное, дом за домом. В идеале осталось 4 км, чтобы закрыть вместе с промзоной», — пишет военкор Котенок в своем telegram-канале. По словам военкора, ВСУ вывели часть войск. «Судя по происходящему, противник не особо рассчитывает на долгую оборону в оставшихся кварталах. Впереди — решающие события», — пишет он. Ранее URA.RU писало, что самыми активными местами боевых столкновений между ВС РФ и ВСУ стали пять пунктов. Среди самых напряженных мест есть Марьинка.