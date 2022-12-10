Американский футбольный журналист погиб во время освещения ЧМ в Катаре

Журналист потерял сознание во время матча Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Чемпионат мира по футболу-2022

Во время четвертьфинального матча Чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Нидерландов и Аргентины скончался американский журналист телекомпании СBS из США Грант Уол. Об этом сообщил брат журналиста в социальных сетях.

«Уол потерял сознание в концовке матча на своей позиции на стадионе в Дохе. Ему оказывали помощь», — передает сведения о случившемся издание Sport24 . По словам брата журналиста Эрика Уола, Грант не страдал проблемами со здоровьем.

По словам родственника, кончина журналиста может быть связана с угрозами, которые он получал во время работы в Катаре. Эрик допускает мысль о том, что его брата могли убить.