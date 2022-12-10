Американский футбольный журналист погиб во время освещения ЧМ в Катаре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧМ-2018. 32 матч Чемпионата мира по футболу между сборными Японии и Сенегала. Екатеринбург, трибуна болельщиков, екатеринбург арена
Журналист потерял сознание во время матча Фото:
новость из сюжета
Чемпионат мира по футболу-2022

Во время четвертьфинального матча Чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Нидерландов и Аргентины скончался американский журналист телекомпании СBS из США Грант Уол. Об этом сообщил брат журналиста в социальных сетях.

«Уол потерял сознание в концовке матча на своей позиции на стадионе в Дохе. Ему оказывали помощь», — передает сведения о случившемся издание Sport24. По словам брата журналиста Эрика Уола, Грант не страдал проблемами со здоровьем.

По словам родственника, кончина журналиста может быть связана с угрозами, которые он получал во время работы в Катаре. Эрик допускает мысль о том, что его брата могли убить.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Во время четвертьфинального матча Чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Нидерландов и Аргентины скончался американский журналист телекомпании СBS из США Грант Уол. Об этом сообщил брат журналиста в социальных сетях. «Уол потерял сознание в концовке матча на своей позиции на стадионе в Дохе. Ему оказывали помощь», — передает сведения о случившемся издание Sport24. По словам брата журналиста Эрика Уола, Грант не страдал проблемами со здоровьем. По словам родственника, кончина журналиста может быть связана с угрозами, которые он получал во время работы в Катаре. Эрик допускает мысль о том, что его брата могли убить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...