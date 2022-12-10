Американский футбольный журналист погиб во время освещения ЧМ в Катаре

Журналист потерял сознание во время матча
новость из сюжетаЧемпионат мира по футболу-2022
Во время четвертьфинального матча Чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Нидерландов и Аргентины скончался американский журналист телекомпании СBS из США Грант Уол. Об этом сообщил брат журналиста в социальных сетях.
«Уол потерял сознание в концовке матча на своей позиции на стадионе в Дохе. Ему оказывали помощь», — передает сведения о случившемся издание
По словам родственника, кончина журналиста может быть связана с угрозами, которые он получал во время работы в Катаре. Эрик допускает мысль о том, что его брата могли убить.
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