Британцы набросились на Папу Римского из-за его просьбы экономить на подарках ради Украины

15 декабря 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

В Британии не хотят экономить на подарках ради Украины по совету Папы Римского Фото: Владимир Астапкович/ РИА «Новости» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость от просьбы Папы Римского сэкономить на подарках ради Украины. Понтифику посоветовали подать пример или заняться другими более важными делами, например восстановить отношения с российской православной церковью (РПЦ). «Чур, ты первый, братан. У Ватикана же денег куры не клюют!», — написал читатель Spook в комментариях к статье газеты . «Ватикан же — чуть ли не богатейшая организация в мире. Возьмите и подайте пример, что вы?», — поддержал Neveradullmoment. Другой читатель указал, что у Папы Римского имеются поважнее дела, чем призывы о помощи Украине. «Папе бы стоило призадуматься, как восстановить пошатнувшиеся отношения с Русской православной церковью, а не читать морали насчет вечеринок», — предложил другой читатель под никнеймом Woodstock1970. Еще один читатель заявил, что не готов помогать Украине. «Я как британец уже и так вовсю жертвую Украине — через налоги, и притом не по своей воле. А ведь наши сами мерзнут и голодают», — заявил L_Ami_du_peuple. «Я исправно плачу налоги, а значит и так уже отдал Украине сильно больше, чем мне бы хотелось! », — поддержал его другой комментатор Marble11. Один из читателей сообщил, что лично знаком с беженцами с Украины. «Я познакомился с украинскими беженцами поближе. Помогать им мне что-то расхотелось», — сообщил Waldo Lydecker. «Прости, папаша, нам самим едва на отопление хватает!», — пожаловался BullingdonBoy. Он принес свои извинения за неспособность пожертвовать в помощь Украине. «А чего это сразу Украине? У нас у самих на улицах куча бездомных и попрошаек!», — указал Jacaranda3. Он напомнил, что в Британии своих граждан достаточно, которым требуется помощь не менее, чем украинскому народу. «Мое правительство уже отправило Украине миллиарды долларов на войну, которую она сама же и развязала. Считайте это моим пожертвованием», — высказался earth_daddy. По его словам, власти Великобритании замешаны в разжигании украинского конфликта. Ранее понтифик заявлял, что европейцы должны экономно отпраздновать Рождество, а сэкономленные деньги отправить на Украину. По его словам, сейчас украинский народ нуждается в помощи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость от просьбы Папы Римского сэкономить на подарках ради Украины. Понтифику посоветовали подать пример или заняться другими более важными делами, например восстановить отношения с российской православной церковью (РПЦ). «Чур, ты первый, братан. У Ватикана же денег куры не клюют!», — написал читатель Spook в комментариях к статье газеты. «Ватикан же — чуть ли не богатейшая организация в мире. Возьмите и подайте пример, что вы?», — поддержал Neveradullmoment. Другой читатель указал, что у Папы Римского имеются поважнее дела, чем призывы о помощи Украине. «Папе бы стоило призадуматься, как восстановить пошатнувшиеся отношения с Русской православной церковью, а не читать морали насчет вечеринок», — предложил другой читатель под никнеймом Woodstock1970. Еще один читатель заявил, что не готов помогать Украине. «Я как британец уже и так вовсю жертвую Украине — через налоги, и притом не по своей воле. А ведь наши сами мерзнут и голодают», — заявил L_Ami_du_peuple. «Я исправно плачу налоги, а значит и так уже отдал Украине сильно больше, чем мне бы хотелось! », — поддержал его другой комментатор Marble11. Один из читателей сообщил, что лично знаком с беженцами с Украины. «Я познакомился с украинскими беженцами поближе. Помогать им мне что-то расхотелось», — сообщил Waldo Lydecker. «Прости, папаша, нам самим едва на отопление хватает!», — пожаловался BullingdonBoy. Он принес свои извинения за неспособность пожертвовать в помощь Украине. «А чего это сразу Украине? У нас у самих на улицах куча бездомных и попрошаек!», — указал Jacaranda3. Он напомнил, что в Британии своих граждан достаточно, которым требуется помощь не менее, чем украинскому народу. «Мое правительство уже отправило Украине миллиарды долларов на войну, которую она сама же и развязала. Считайте это моим пожертвованием», — высказался earth_daddy. По его словам, власти Великобритании замешаны в разжигании украинского конфликта. Ранее понтифик заявлял, что европейцы должны экономно отпраздновать Рождество, а сэкономленные деньги отправить на Украину. По его словам, сейчас украинский народ нуждается в помощи.