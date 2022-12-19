Глава Белгородской области признал неэффективной систему оповещения об обстрелах после новости URA.RU

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Уведомления об обстрелах пришли через полтора часа после их окончания, заявил Вячеслав Гладков Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал неэффективность смс-оповещений об ударах. Свое заявление он сделал после новости URA.RU, в которой содержалась жалоба местной жительницы на поздние уведомления.

«Система оповещения эффективности никакой не несет. СМС-сообщения пришли людям через 1,5 часа после окончания обстрела», — заявил Вячеслав Гладков в ходе еженедельного оперативного совещания правительства области, передает ТАСС. По его словам, оповещения пришли через 30-40 минут после окончания обстрелов. «Это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей», — заключил политик.

О прогремевших над Белгородом взрывах стало известно 18 декабря. В результате обстрела пострадали пять человек. Позже жительница города в беседе с URA.RU заявила, что смс-уведомления об обстреле пришли уже после окончания ударов, из-за чего ей не хватило времени добраться до укрытия.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал неэффективность смс-оповещений об ударах. Свое заявление он сделал после новости URA.RU, в которой содержалась жалоба местной жительницы на поздние уведомления. «Система оповещения эффективности никакой не несет. СМС-сообщения пришли людям через 1,5 часа после окончания обстрела», — заявил Вячеслав Гладков в ходе еженедельного оперативного совещания правительства области, передает ТАСС. По его словам, оповещения пришли через 30-40 минут после окончания обстрелов. «Это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей», — заключил политик. О прогремевших над Белгородом взрывах стало известно 18 декабря. В результате обстрела пострадали пять человек. Позже жительница города в беседе с URA.RU заявила, что смс-уведомления об обстреле пришли уже после окончания ударов, из-за чего ей не хватило времени добраться до укрытия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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