Глава Белгородской области признал неэффективной систему оповещения об обстрелах после новости URA.RU

19 декабря 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Уведомления об обстрелах пришли через полтора часа после их окончания, заявил Вячеслав Гладков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал неэффективность смс-оповещений об ударах. Свое заявление он сделал после новости URA.RU, в которой содержалась жалоба местной жительницы на поздние уведомления. «Система оповещения эффективности никакой не несет. СМС-сообщения пришли людям через 1,5 часа после окончания обстрела», — заявил Вячеслав Гладков в ходе еженедельного оперативного совещания правительства области, передает ТАСС. По его словам, оповещения пришли через 30-40 минут после окончания обстрелов. «Это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей», — заключил политик. О прогремевших над Белгородом взрывах стало известно 18 декабря. В результате обстрела пострадали пять человек. Позже жительница города в беседе с URA.RU заявила, что смс-уведомления об обстреле пришли уже после окончания ударов, из-за чего ей не хватило времени добраться до укрытия.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал неэффективность смс-оповещений об ударах. Свое заявление он сделал после новости URA.RU, в которой содержалась жалоба местной жительницы на поздние уведомления. «Система оповещения эффективности никакой не несет. СМС-сообщения пришли людям через 1,5 часа после окончания обстрела», — заявил Вячеслав Гладков в ходе еженедельного оперативного совещания правительства области, передает ТАСС. По его словам, оповещения пришли через 30-40 минут после окончания обстрелов. «Это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей», — заключил политик. О прогремевших над Белгородом взрывах стало известно 18 декабря. В результате обстрела пострадали пять человек. Позже жительница города в беседе с URA.RU заявила, что смс-уведомления об обстреле пришли уже после окончания ударов, из-за чего ей не хватило времени добраться до укрытия.