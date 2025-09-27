Жители дагестанского города подрались из-за бесплатной еды

В дагестанском городе Избербаш в ходе ярмарки, приуроченной к 75-летию города, произошла давка, вызванная бесплатной раздачей продуктов. Соответствующие видеоматериалы были опубликованы в местных telegram-каналах.
На опубликованных кадрах запечатлено, как толпа людей столпилась вокруг стола, стремясь получить еду, несмотря на призывы организаторов сохранять спокойствие и соблюдать порядок.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Избербаша, праздничное мероприятие было организовано мэрией в пятницу. Представитель администрации подчеркнул, что происшествие не оказало негативного влияния на проведение ярмарки и не испортило общее позитивное настроение ее участников.
