Жители дагестанского города подрались из-за бесплатной еды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бесплатную еду раздавали во время ярмарки (архивное фото)
Бесплатную еду раздавали во время ярмарки (архивное фото) Фото:

В дагестанском городе Избербаш в ходе ярмарки, приуроченной к 75-летию города, произошла давка, вызванная бесплатной раздачей продуктов. Соответствующие видеоматериалы были опубликованы в местных telegram-каналах.

На опубликованных кадрах запечатлено, как толпа людей столпилась вокруг стола, стремясь получить еду, несмотря на призывы организаторов сохранять спокойствие и соблюдать порядок.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Избербаша, праздничное мероприятие было организовано мэрией в пятницу. Представитель администрации подчеркнул, что происшествие не оказало негативного влияния на проведение ярмарки и не испортило общее позитивное настроение ее участников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В дагестанском городе Избербаш в ходе ярмарки, приуроченной к 75-летию города, произошла давка, вызванная бесплатной раздачей продуктов. Соответствующие видеоматериалы были опубликованы в местных telegram-каналах. На опубликованных кадрах запечатлено, как толпа людей столпилась вокруг стола, стремясь получить еду, несмотря на призывы организаторов сохранять спокойствие и соблюдать порядок. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Избербаша, праздничное мероприятие было организовано мэрией в пятницу. Представитель администрации подчеркнул, что происшествие не оказало негативного влияния на проведение ярмарки и не испортило общее позитивное настроение ее участников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...