Путин вспомнил личную встречу с Пеле

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин отметил уникальную игру Пеле Фото:

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Жаиру Мессиасу Болсонаро в связи со смертью футболиста Пеле. Он также отметил, что лично успел пообщаться с легендарным спортсменом.

«Примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни великого бразильского футболиста Пеле. Мне посчастливилось лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нем», — приводятся слова Владимира Путина на сайте Кремля.

По словам российского лидера, благодаря уникальной игре бразильского футболиста, этот вид спорта полюбили во всем мире, в том числе в России. Он также выразил соболезнования родным Пеле и всем жителям Бразилии.

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Жаиру Мессиасу Болсонаро в связи со смертью футболиста Пеле. Он также отметил, что лично успел пообщаться с легендарным спортсменом. «Примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни великого бразильского футболиста Пеле. Мне посчастливилось лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нем», — приводятся слова Владимира Путина на сайте Кремля. По словам российского лидера, благодаря уникальной игре бразильского футболиста, этот вид спорта полюбили во всем мире, в том числе в России. Он также выразил соболезнования родным Пеле и всем жителям Бразилии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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