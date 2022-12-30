Путин вспомнил личную встречу с Пеле

30 декабря 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Путин отметил уникальную игру Пеле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Жаиру Мессиасу Болсонаро в связи со смертью футболиста Пеле. Он также отметил, что лично успел пообщаться с легендарным спортсменом. «Примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни великого бразильского футболиста Пеле. Мне посчастливилось лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нем», — приводятся слова Владимира Путина на сайте Кремля. По словам российского лидера, благодаря уникальной игре бразильского футболиста, этот вид спорта полюбили во всем мире, в том числе в России. Он также выразил соболезнования родным Пеле и всем жителям Бразилии.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Жаиру Мессиасу Болсонаро в связи со смертью футболиста Пеле. Он также отметил, что лично успел пообщаться с легендарным спортсменом. «Примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни великого бразильского футболиста Пеле. Мне посчастливилось лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нем», — приводятся слова Владимира Путина на сайте Кремля. По словам российского лидера, благодаря уникальной игре бразильского футболиста, этот вид спорта полюбили во всем мире, в том числе в России. Он также выразил соболезнования родным Пеле и всем жителям Бразилии.