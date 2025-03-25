«Это больше, чем просто работа»: SHAMAN высказался о своей главной миссии на сцене

Певец SHAMAN (наст. имя Ярослав Дронов) рассказал о своем предназначении на сцене. В беседе с URA.RU исполнитель в День работника культуры, рассказал о важности миссии артистов.
«Не зря говорят, что искусству служат, а не работают на него. Каждый из нас, кто связан с культурой влияет на развитие и формирование личности человека, на его способность принимать решение, делать выбор. Для меня это больше, чем просто работа. Это призвание, особая, благородная и очень ответственная миссия. Для всех нас служить искусству — значит служить Родине», — пояснил певец.
День работника культуры появился в России не так давно. Праздник был учрежден указом президента РФ Владимиром Путиным 27 августа 2007 года, впервые его отметили через год после подписания документа. Основная цель праздника — привлечь внимание к культурному наследию нашей Родины и выразить благодарность тем, кто сохраняет и приумножает его, позволяя познакомиться с ним всем желающим.
SHAMAN по случаю профессионального праздника обратился и к коллегам, передав им теплые поздравления. «Желаю сил и энергии для создания, сбережения и преумножения культурного наследия России. У нас в стране веками соединялись уникальные традиции и достижения многих национальностей, складывалась историческая и духовная память русского народа. Это наше общенациональное достояние, которое несет в себе важные ориентиры для настоящего и будущих поколений», — резюмировал певец.
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