Президент Палестины пообещал приехать на парад Победы в Москву

Махмуд Аббас приедет в Москву 9 мая
Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве. О приезде политика в Россию на День Победы сообщил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.
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