Патриарх Кирилл предсказал, когда сменится власть на Украине

Смена власти произойдет довольно скоро. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Думаю, ждать [смены власти на Украине] не так уж долго. Как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной», — заявил патриарх Кирилл после литургии в Успенском соборе Московского Кремля. Его слова приводит РБК.
Ранее стало известно о том, что Украинская православная церковь (УПЦ) сталкивается с гонениями. Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Русская православная церковь «предала Бога». По мнению обозревателя Newsweek Джонатана Тобина, стремление президента Украины Владимира Зеленского запретить деятельность РПЦ может изменить отношение к нему на Западе.
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