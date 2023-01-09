В Белом доме призвали не ждать сокращения поддержки Украины в 2023 году

10 января 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

На военную помощь Украине выделили 45 млрд долларов Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белом доме уже рассчитывают на выделенные 45 миллиардов долларов для военной помощи Украине и не считают возможным каким-либо образом сократить эти расходы. Так советник по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал планы палаты представителей американского Конгресса по сокращению расходов на оборону. «Мы просили 37 миллиардов долларов (для военной помощи Украине — прим. URA.RU), потому что думали в прошлом году, что столько потребуется на финансовый год. Конгресс увеличил эту сумму до 45 миллиардов долларов. Эти деньги были выделены», — сообщил Салливан на брифинге для журналистов, его слова приводит РИА Новости. Представитель администрации президента также уточнил, что в Белом доме полагаются на данную сумму и не видят возможности ее сократить. Он также уверен, что члены оппозиции в Конгрессе не смогут серьезно помешать выделению помощи для Украины. В декабре президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2023 год. Утвержденная сумма стала рекордной и составила 858 миллиардов долларов. При этом в Конгрессе США зреют антиукраинские настроения. Так, республиканец Пол Госар призвал лишить Украину финансирования из-за отказа последней от рождественского перемирия, а конгрессвумен Тейлор Грин назвала своих коллег предателями за выделение 45 миллиардов долларов для Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Белом доме уже рассчитывают на выделенные 45 миллиардов долларов для военной помощи Украине и не считают возможным каким-либо образом сократить эти расходы. Так советник по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал планы палаты представителей американского Конгресса по сокращению расходов на оборону. «Мы просили 37 миллиардов долларов (для военной помощи Украине — прим. URA.RU), потому что думали в прошлом году, что столько потребуется на финансовый год. Конгресс увеличил эту сумму до 45 миллиардов долларов. Эти деньги были выделены», — сообщил Салливан на брифинге для журналистов, его слова приводит РИА Новости. Представитель администрации президента также уточнил, что в Белом доме полагаются на данную сумму и не видят возможности ее сократить. Он также уверен, что члены оппозиции в Конгрессе не смогут серьезно помешать выделению помощи для Украины. В декабре президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2023 год. Утвержденная сумма стала рекордной и составила 858 миллиардов долларов. При этом в Конгрессе США зреют антиукраинские настроения. Так, республиканец Пол Госар призвал лишить Украину финансирования из-за отказа последней от рождественского перемирия, а конгрессвумен Тейлор Грин назвала своих коллег предателями за выделение 45 миллиардов долларов для Украины.