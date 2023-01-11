Запад назвал условие, при котором Украина сможет пойти в наступление

Украина сможет пойти в наступление только в случае увеличения поставок вооружения со стороны Запада. Об этом написали в The Independent.
«Западные официальные лица предупреждают, что Украина не сможет отвоевать значительные территории, находящиеся под контролем сил РФ, без увеличения боевой мощи, включая танки и другую тяжелую технику», — написали в издании. В статье также отметили, что конфликтующие стороны находятся слишком близко друг к другу, чтобы ВСУ смогли успешно атаковать.
После начала спецоперации на Украине западные державы начали поставлять Киеву вооружение и технику в качестве помощи. Так в правительстве Великобритании был поднят вопрос о том, чтобы стать первой страной Запада, которая отправит на Украину танки Challenger 2, сообщает RT. В The Guardian, со ссылкой на источники, написали, что подобный шаг может побудить Германию поставить Украине танки Leopard 2, сообщает MK.RU.
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Украина сможет пойти в наступление только в случае увеличения поставок вооружения со стороны Запада. Об этом написали в The Independent. «Западные официальные лица предупреждают, что Украина не сможет отвоевать значительные территории, находящиеся под контролем сил РФ, без увеличения боевой мощи, включая танки и другую тяжелую технику», — написали в издании. В статье также отметили, что конфликтующие стороны находятся слишком близко друг к другу, чтобы ВСУ смогли успешно атаковать. После начала спецоперации на Украине западные державы начали поставлять Киеву вооружение и технику в качестве помощи. Так в правительстве Великобритании был поднят вопрос о том, чтобы стать первой страной Запада, которая отправит на Украину танки Challenger 2, сообщает RT. В The Guardian, со ссылкой на источники, написали, что подобный шаг может побудить Германию поставить Украине танки Leopard 2, сообщает MK.RU.