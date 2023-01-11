Запад назвал условие, при котором Украина сможет пойти в наступление

The Independent: Украина сможет пойти в наступление только после увеличения военной поддержки
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, военная помощь украине
Украина не сможет наступать без усиления военной помощи, пишет The Independed
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина сможет пойти в наступление только в случае увеличения поставок вооружения со стороны Запада. Об этом написали в The Independent.

«Западные официальные лица предупреждают, что Украина не сможет отвоевать значительные территории, находящиеся под контролем сил РФ, без увеличения боевой мощи, включая танки и другую тяжелую технику», — написали в издании. В статье также отметили, что конфликтующие стороны находятся слишком близко друг к другу, чтобы ВСУ смогли успешно атаковать.

После начала спецоперации на Украине западные державы начали поставлять Киеву вооружение и технику в качестве помощи. Так в правительстве Великобритании был поднят вопрос о том, чтобы стать первой страной Запада, которая отправит на Украину танки Challenger 2, сообщает RT. В The Guardian, со ссылкой на источники, написали, что подобный шаг может побудить Германию поставить Украине танки Leopard 2, сообщает MK.RU.

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Украина сможет пойти в наступление только в случае увеличения поставок вооружения со стороны Запада. Об этом написали в The Independent. «Западные официальные лица предупреждают, что Украина не сможет отвоевать значительные территории, находящиеся под контролем сил РФ, без увеличения боевой мощи, включая танки и другую тяжелую технику», — написали в издании. В статье также отметили, что конфликтующие стороны находятся слишком близко друг к другу, чтобы ВСУ смогли успешно атаковать. После начала спецоперации на Украине западные державы начали поставлять Киеву вооружение и технику в качестве помощи. Так в правительстве Великобритании был поднят вопрос о том, чтобы стать первой страной Запада, которая отправит на Украину танки Challenger 2, сообщает RT. В The Guardian, со ссылкой на источники, написали, что подобный шаг может побудить Германию поставить Украине танки Leopard 2, сообщает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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