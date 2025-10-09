Появилось видео Путина и Алиева, идущих на переговоры

Появилось видео, на котором президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев идут на переговоры. Кадрами делится журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.
«Важные кадры последних минут: Путин и Алиев проводят переговоры», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Москва выражает уверенность в позитивном исходе предстоящих переговоров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что стороны достигли договоренности о личной встрече президентов.
Вечером 8 октября Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан. Глава государства планирует находиться в республике на протяжении трех дней — с 8 по 10 октября. Программа визита предусматривает участие в трех ключевых мероприятиях: государственный визит, саммит «Россия — Центральная Азия», а также заседание Совета глав государств СНГ.
