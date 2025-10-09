Появилось видео Путина и Алиева, идущих на переговоры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москва выражает уверенность в позитивном исходе предстоящих переговоров
Москва выражает уверенность в позитивном исходе предстоящих переговоров Фото:

Появилось видео, на котором президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев идут на переговоры. Кадрами делится журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

«Важные кадры последних минут: Путин и Алиев проводят переговоры», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Москва выражает уверенность в позитивном исходе предстоящих переговоров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что стороны достигли договоренности о личной встрече президентов.

Вечером 8 октября Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан. Глава государства планирует находиться в республике на протяжении трех дней — с 8 по 10 октября. Программа визита предусматривает участие в трех ключевых мероприятиях: государственный визит, саммит «Россия — Центральная Азия», а также заседание Совета глав государств СНГ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появилось видео, на котором президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев идут на переговоры. Кадрами делится журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин. «Важные кадры последних минут: Путин и Алиев проводят переговоры», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Москва выражает уверенность в позитивном исходе предстоящих переговоров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что стороны достигли договоренности о личной встрече президентов. Вечером 8 октября Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан. Глава государства планирует находиться в республике на протяжении трех дней — с 8 по 10 октября. Программа визита предусматривает участие в трех ключевых мероприятиях: государственный визит, саммит «Россия — Центральная Азия», а также заседание Совета глав государств СНГ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...