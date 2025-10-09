Путин вновь извинился перед Алиевым за катастрофу с самолетом AZAL

Президент РФ Владимир Путин вновь принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за трагедию с самолетом AZAL, которая произошла в небе над Россией. Об этом сообщили журналисты на месте событий.

«Путин в беседе с Алиевым напомнил о своих извинениях за то, что трагедия с самолетом AZAL произошла в небе над Россией», — передает корреспондент. Его слова приводят РИА Новости.

