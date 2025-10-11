Катар построит военно-воздушный пункт на военной базе США в Айдахо

Катар построит базу для размещения F-15 (архивное фото)
Катар построит базу для размещения F-15 (архивное фото) Фото:

Катар получит разрешение на строительство военно-воздушного объекта на американской авиабазе Маунтин-Хоум в штате Айдахо. Об этом сообщил американский новостной портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с деталями соглашения между двумя странами.

«США и Катар совместно объявили, что Катар построит объект ВВС на авиабазе Маунтин-Хоум в Айдахо для размещения своих истребителей F-15 и обучения пилотов», — отмечается в публикации Axios. В материале подчеркивается, что новая сделка уникальна: Катар возведет собственный объект с нуля на территории американской базы, при этом он останется под юрисдикцией США.

Источник портала уточнил, что ранее Катар испытывал ограничения в обучении пилотов из-за особенностей местного ландшафта и климата: страна в основном состоит из равнинной пустыни с однообразными погодными условиями. Именно желание подготовить персонал в разнообразных погодных и географических условиях подтолкнуло Доху к поиску партнерства с Соединенными Штатами. Обсуждение соглашения началось еще во времена администрации бывшего президента США Джо Байдена и заняло несколько лет. Новый объект, который будет построен на базе Маунтин-Хоум, должен открыть дополнительные возможности для катарских ВВС и усилить стратегическое взаимодействие между двумя государствами.

