Зампред Госдумы: уехавшие артисты вернутся после победы в СВО

Российские артисты, уехавшие из страны после начала спецоперации на Украине, вернутся после победы в СВО. С таким мнением выступил зампредседателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол в ходе встречи со студентами Ростова-на-Дону.
«Мне кажется, когда наше государство отстоит свою правду, они (уехавшие артисты — прим. URA.RU) с поникшими глазами должны вернуться», — сказал Шолбан Кара-оол в разговоре со студентами, отметив, что артисты покинули свою страну в самый тяжелый для нее момент. Его слова передает ТАСС. Зампредседателя Госдумы добавил, что, по его мнению, находясь за границей, российские звезды «зарабатывают себе очки, чтобы иметь место под солнцем».
Ранее в Госдуме предлагали отбирать имущество у российских артистов, выступающих с критикой спецоперации. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, такая мера позволит возместить нанесенный ими ущерб.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
Российские артисты, уехавшие из страны после начала спецоперации на Украине, вернутся после победы в СВО. С таким мнением выступил зампредседателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол в ходе встречи со студентами Ростова-на-Дону. «Мне кажется, когда наше государство отстоит свою правду, они (уехавшие артисты — прим. URA.RU) с поникшими глазами должны вернуться», — сказал Шолбан Кара-оол в разговоре со студентами, отметив, что артисты покинули свою страну в самый тяжелый для нее момент. Его слова передает ТАСС. Зампредседателя Госдумы добавил, что, по его мнению, находясь за границей, российские звезды «зарабатывают себе очки, чтобы иметь место под солнцем». Ранее в Госдуме предлагали отбирать имущество у российских артистов, выступающих с критикой спецоперации. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, такая мера позволит возместить нанесенный ими ущерб.