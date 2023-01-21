21 января 2023

Зампред Госдумы: уехавшие артисты вернутся после победы в СВО

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Артисты вернутся в Россию с поникшими глазами, считает Шолбан Кара-оол Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские артисты, уехавшие из страны после начала спецоперации на Украине, вернутся после победы в СВО. С таким мнением выступил зампредседателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол в ходе встречи со студентами Ростова-на-Дону.

«Мне кажется, когда наше государство отстоит свою правду, они (уехавшие артисты — прим. URA.RU) с поникшими глазами должны вернуться», — сказал Шолбан Кара-оол в разговоре со студентами, отметив, что артисты покинули свою страну в самый тяжелый для нее момент. Его слова передает ТАСС. Зампредседателя Госдумы добавил, что, по его мнению, находясь за границей, российские звезды «зарабатывают себе очки, чтобы иметь место под солнцем».

Ранее в Госдуме предлагали отбирать имущество у российских артистов, выступающих с критикой спецоперации. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, такая мера позволит возместить нанесенный ими ущерб.

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Российские артисты, уехавшие из страны после начала спецоперации на Украине, вернутся после победы в СВО. С таким мнением выступил зампредседателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол в ходе встречи со студентами Ростова-на-Дону. «Мне кажется, когда наше государство отстоит свою правду, они (уехавшие артисты — прим. URA.RU) с поникшими глазами должны вернуться», — сказал Шолбан Кара-оол в разговоре со студентами, отметив, что артисты покинули свою страну в самый тяжелый для нее момент. Его слова передает ТАСС. Зампредседателя Госдумы добавил, что, по его мнению, находясь за границей, российские звезды «зарабатывают себе очки, чтобы иметь место под солнцем». Ранее в Госдуме предлагали отбирать имущество у российских артистов, выступающих с критикой спецоперации. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, такая мера позволит возместить нанесенный ими ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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