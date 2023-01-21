Зампред Госдумы: уехавшие артисты вернутся после победы в СВО

22 января 2023 в 08:58 Размер текста - 17 +

Артисты вернутся в Россию с поникшими глазами, считает Шолбан Кара-оол Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские артисты, уехавшие из страны после начала спецоперации на Украине, вернутся после победы в СВО. С таким мнением выступил зампредседателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол в ходе встречи со студентами Ростова-на-Дону. «Мне кажется, когда наше государство отстоит свою правду, они (уехавшие артисты — прим. URA.RU) с поникшими глазами должны вернуться», — сказал Шолбан Кара-оол в разговоре со студентами, отметив, что артисты покинули свою страну в самый тяжелый для нее момент. Его слова передает ТАСС. Зампредседателя Госдумы добавил, что, по его мнению, находясь за границей, российские звезды «зарабатывают себе очки, чтобы иметь место под солнцем». Ранее в Госдуме предлагали отбирать имущество у российских артистов, выступающих с критикой спецоперации. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, такая мера позволит возместить нанесенный ими ущерб.

Российские артисты, уехавшие из страны после начала спецоперации на Украине, вернутся после победы в СВО. С таким мнением выступил зампредседателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол в ходе встречи со студентами Ростова-на-Дону. «Мне кажется, когда наше государство отстоит свою правду, они (уехавшие артисты — прим. URA.RU) с поникшими глазами должны вернуться», — сказал Шолбан Кара-оол в разговоре со студентами, отметив, что артисты покинули свою страну в самый тяжелый для нее момент. Его слова передает ТАСС. Зампредседателя Госдумы добавил, что, по его мнению, находясь за границей, российские звезды «зарабатывают себе очки, чтобы иметь место под солнцем». Ранее в Госдуме предлагали отбирать имущество у российских артистов, выступающих с критикой спецоперации. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, такая мера позволит возместить нанесенный ими ущерб.