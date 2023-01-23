В России возник дефицит детских антибиотиков

24 января 2023 в 03:41 Размер текста - 17 +

В аптеках возник дефицит препаратов цефуроксим и цефиксим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из российских аптек пропало два детских антибиотиков, которые входят в перечень жизненно важных лекарств — цефуроксим и цефиксим. Об этом следует из агрегатора «Мегаптека», отражающего наличие лекарств в крупных сетях. Препарата цефуроксим нет ни в одной из аптек Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Краснодара и других крупных российских городов, приводит данные «Мегаптеки» газета «Ведомости». Кроме этого, цефиксим пропал из ряда региональных аптек: в Волгограде из 274 аптек он есть только в трех, а в Краснодаре из 358 аптек только в восьми. По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, недостаток препаратов обусловлен тем, что они являются одними из базовых и самых популярных антибиотиков. Также спрос на цефуроксим и цефиксим вызван ростом заболеваемости населения. Ранее URA.RU сообщало, что В Свердловской области возникли перебои в доставке аптекам нескольких препаратов, среди которых «Тамоксифен», «Мадопар» и «Вентолин». В целом поставки лекарств в свердловские аптеки снизился на 80% в сравнении с 2022 годом.

Из российских аптек пропало два детских антибиотиков, которые входят в перечень жизненно важных лекарств — цефуроксим и цефиксим. Об этом следует из агрегатора «Мегаптека», отражающего наличие лекарств в крупных сетях. Препарата цефуроксим нет ни в одной из аптек Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Краснодара и других крупных российских городов, приводит данные «Мегаптеки» газета «Ведомости». Кроме этого, цефиксим пропал из ряда региональных аптек: в Волгограде из 274 аптек он есть только в трех, а в Краснодаре из 358 аптек только в восьми. По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, недостаток препаратов обусловлен тем, что они являются одними из базовых и самых популярных антибиотиков. Также спрос на цефуроксим и цефиксим вызван ростом заболеваемости населения. Ранее URA.RU сообщало, что В Свердловской области возникли перебои в доставке аптекам нескольких препаратов, среди которых «Тамоксифен», «Мадопар» и «Вентолин». В целом поставки лекарств в свердловские аптеки снизился на 80% в сравнении с 2022 годом.