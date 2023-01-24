Москвичка убеждала суд, что не получила жилье от отца из-за магии и экстрасенсов

24 января 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Останкинский суд Москвы отклонил иск жительницы столицы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жительница Москвы пыталась убедить Останкинский столичный суд в том, она лишилась квартиры из-за того, что ее отец продал жилье под влиянием экстрасенсов. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Мужчина подарил квартиру своей дочери, однако еще на этапе регистрации договора передумал и продал жилье. Позже москвичка обратилась в суд, заявив, что отец был под влиянием магии, передают заявления пресс-службы РИА Новости. «[Он] не руководил собственными действиями и не может понимать значение своих действий, так как длительное время находится под негативными экстрасенсорными воздействием», — указала женщина в своем иске. В итоге суд отклонил иск женщины. Там постановили, что диагноз, поставленный москвичкой, не является достаточным основанием для удовлетворения исковых требований.

Жительница Москвы пыталась убедить Останкинский столичный суд в том, она лишилась квартиры из-за того, что ее отец продал жилье под влиянием экстрасенсов. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Мужчина подарил квартиру своей дочери, однако еще на этапе регистрации договора передумал и продал жилье. Позже москвичка обратилась в суд, заявив, что отец был под влиянием магии, передают заявления пресс-службы РИА Новости. «[Он] не руководил собственными действиями и не может понимать значение своих действий, так как длительное время находится под негативными экстрасенсорными воздействием», — указала женщина в своем иске. В итоге суд отклонил иск женщины. Там постановили, что диагноз, поставленный москвичкой, не является достаточным основанием для удовлетворения исковых требований.