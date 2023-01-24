Москвичка убеждала суд, что не получила жилье от отца из-за магии и экстрасенсов

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Останкинский суд Москвы отклонил иск жительницы столицы Фото:

Жительница Москвы пыталась убедить Останкинский столичный суд в том, она лишилась квартиры из-за того, что ее отец продал жилье под влиянием экстрасенсов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина подарил квартиру своей дочери, однако еще на этапе регистрации договора передумал и продал жилье. Позже москвичка обратилась в суд, заявив, что отец был под влиянием магии, передают заявления пресс-службы РИА Новости. «[Он] не руководил собственными действиями и не может понимать значение своих действий, так как длительное время находится под негативными экстрасенсорными воздействием», — указала женщина в своем иске.

В итоге суд отклонил иск женщины. Там постановили, что диагноз, поставленный москвичкой, не является достаточным основанием для удовлетворения исковых требований.

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Жительница Москвы пыталась убедить Останкинский столичный суд в том, она лишилась квартиры из-за того, что ее отец продал жилье под влиянием экстрасенсов. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Мужчина подарил квартиру своей дочери, однако еще на этапе регистрации договора передумал и продал жилье. Позже москвичка обратилась в суд, заявив, что отец был под влиянием магии, передают заявления пресс-службы РИА Новости. «[Он] не руководил собственными действиями и не может понимать значение своих действий, так как длительное время находится под негативными экстрасенсорными воздействием», — указала женщина в своем иске. В итоге суд отклонил иск женщины. Там постановили, что диагноз, поставленный москвичкой, не является достаточным основанием для удовлетворения исковых требований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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