Москвичка убеждала суд, что не получила жилье от отца из-за магии и экстрасенсов

Жительница Москвы пыталась убедить Останкинский столичный суд в том, она лишилась квартиры из-за того, что ее отец продал жилье под влиянием экстрасенсов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Мужчина подарил квартиру своей дочери, однако еще на этапе регистрации договора передумал и продал жилье. Позже москвичка обратилась в суд, заявив, что отец был под влиянием магии, передают заявления пресс-службы РИА Новости. «[Он] не руководил собственными действиями и не может понимать значение своих действий, так как длительное время находится под негативными экстрасенсорными воздействием», — указала женщина в своем иске.
В итоге суд отклонил иск женщины. Там постановили, что диагноз, поставленный москвичкой, не является достаточным основанием для удовлетворения исковых требований.
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