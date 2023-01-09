09 января 2023

Сбербанк повысил ипотечные ставки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки на улице Татищева. Екатеринбург, элитное жилье, недвижимость, новостройки
Кредиты на покупку жилья выросли до 10,9% годовых Фото:

Сбербанк повысил ипотечные ставки с 10 января. Изменения коснулись базовых программ по вторичному жилью и новостройкам.

«Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам. Рост составил 0,5 процентного пункта — до 10,9% годовых», — пишет РБК со ссылкой на представителя кредитной организации.

Льготная ипотека с господдержкой на покупку дома или квартиры на первичном рынке составит минимум 7,7% годовых, на строительство дома — 7,3%. Ставки по программе «Семейная ипотека» вырастут до 5,7% при покупке квартиры в новостройке или дома, при строительстве дома — 5,3%. Отмечается, что другие банки также начали повышать ставки по жилищным кредитам, однако пока речь идет только о льготной ипотеке, которая официально выросла до 8%.

Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки в России продлена до 1 июня 2024 года. Для семейной ипотеки действуют ставки 6% годовых. Ставки по ипотеке для новых регионов РФ (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) составляют не более 2% годовых.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Сбербанк повысил ипотечные ставки с 10 января. Изменения коснулись базовых программ по вторичному жилью и новостройкам. «Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам. Рост составил 0,5 процентного пункта — до 10,9% годовых», — пишет РБК со ссылкой на представителя кредитной организации. Льготная ипотека с господдержкой на покупку дома или квартиры на первичном рынке составит минимум 7,7% годовых, на строительство дома — 7,3%. Ставки по программе «Семейная ипотека» вырастут до 5,7% при покупке квартиры в новостройке или дома, при строительстве дома — 5,3%. Отмечается, что другие банки также начали повышать ставки по жилищным кредитам, однако пока речь идет только о льготной ипотеке, которая официально выросла до 8%. Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки в России продлена до 1 июня 2024 года. Для семейной ипотеки действуют ставки 6% годовых. Ставки по ипотеке для новых регионов РФ (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) составляют не более 2% годовых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...