Сбербанк повысил ипотечные ставки

10 января 2023 в 02:28 Размер текста - 17 +

Кредиты на покупку жилья выросли до 10,9% годовых Фото: Размик Закарян © URA.RU Сбербанк повысил ипотечные ставки с 10 января. Изменения коснулись базовых программ по вторичному жилью и новостройкам. «Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам. Рост составил 0,5 процентного пункта — до 10,9% годовых», — пишет РБК со ссылкой на представителя кредитной организации. Льготная ипотека с господдержкой на покупку дома или квартиры на первичном рынке составит минимум 7,7% годовых, на строительство дома — 7,3%. Ставки по программе «Семейная ипотека» вырастут до 5,7% при покупке квартиры в новостройке или дома, при строительстве дома — 5,3%. Отмечается, что другие банки также начали повышать ставки по жилищным кредитам, однако пока речь идет только о льготной ипотеке, которая официально выросла до 8%. Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки в России продлена до 1 июня 2024 года. Для семейной ипотеки действуют ставки 6% годовых. Ставки по ипотеке для новых регионов РФ (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) составляют не более 2% годовых.

Сбербанк повысил ипотечные ставки с 10 января. Изменения коснулись базовых программ по вторичному жилью и новостройкам. «Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам. Рост составил 0,5 процентного пункта — до 10,9% годовых», — пишет РБК со ссылкой на представителя кредитной организации. Льготная ипотека с господдержкой на покупку дома или квартиры на первичном рынке составит минимум 7,7% годовых, на строительство дома — 7,3%. Ставки по программе «Семейная ипотека» вырастут до 5,7% при покупке квартиры в новостройке или дома, при строительстве дома — 5,3%. Отмечается, что другие банки также начали повышать ставки по жилищным кредитам, однако пока речь идет только о льготной ипотеке, которая официально выросла до 8%. Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки в России продлена до 1 июня 2024 года. Для семейной ипотеки действуют ставки 6% годовых. Ставки по ипотеке для новых регионов РФ (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) составляют не более 2% годовых.