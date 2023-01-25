Россиянам дали советы о посадке рассады в январе для большого урожая

Специалист по садоводству: готовить рассаду для теплиц можно уже в январе

25 января 2023 в 07:54 Размер текста - 17 +

В январе уже можно высадить дома семена помидоров и перца, рассказала эксперт Юлия Мешалкина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Конец января — начало февраля хорошее время, чтобы начать готовить рассаду медленнорастущих и позднеспелых растений для последующей посадки в теплицы. Об этом рассказала эксперт направления «Дача» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина. Также рассаду уже можно начинать выращивать жителям теплых регионов для высадки в открытый грунт. «Велика вероятность, что, когда рассада будет готова к высадке, в открытый грунт посадить ее не получится — не позволит температура на улице. Поэтому я не советую заниматься ранней посадкой рассады жителям средней полосы, если у них нет теплицы», — поделилась Мешалкина в материале для Lenta.ru. Она дала несколько советов, что можно сделать уже сейчас, чтобы получить хороший урожай. Лучше приобретать семена гибридных растений: они растут лучше и быстрее, устойчивы к болезням. О том, что растение — гибрид, подскажет буква F в названии сорта. Для дополнительной защиты семена можно обработать специальным раствором от грибка.

Грунт можно взять готовый, специальный для рассады. Можно приготовить свой: часть дерновой земли, часть компоста и одна часть песка или перлита и две части торфа. И покупной, и самостоятельно смешанный грунт необходимо прокалить в духовке для обеззараживания.

Удобно высаживать рассаду в торфяные горшочки, чтобы потом высадить их в теплицу, не повреждая корни. Но нужно помнить, что они больше пропускают воздух, чем пластиковые, поэтому поливать придется чаще.

Лучшего урожая помогут достичь комплексные подкормки. Эффективно добавить их в землю до посадки семян, чтобы земля успела насытиться полезными веществами. Сажать семена можно будет через 10 дней, когда подкормка впитается в грунт.

В январе еще недостаточно естественного света, поэтому лучше подсвечивать растения дополнительно. Необязательно покупать дорогую мультиспекторную лампу: она больше нужна для цветов. Для рассады больше подойдет биколорная лампа, она недорогая, но функциональная.

Лучшие растения для посадки в это время года томаты, перцы, лук-порей и баклажаны. Они будут развиваться в течение 100-140 дней. Зимой дома можно вырастить сочные огурцы. Они также хорошо растут под искусственной лампой. Для выращивания огурцов актуальны те же советы, но стоит особое внимание уделить сквознякам: огурцы их не переносят. Известный садовод и ведущая тематического шоу на британском телевидении Кэрол Кляйн считает, что семена огурцов важно правильно разместить в грунте — вертикально, а не плашмя. Эта хитрость предотвратит гниение семян в почве, пишет «Газета.Ru ».

Конец января — начало февраля хорошее время, чтобы начать готовить рассаду медленнорастущих и позднеспелых растений для последующей посадки в теплицы. Об этом рассказала эксперт направления «Дача» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина. Также рассаду уже можно начинать выращивать жителям теплых регионов для высадки в открытый грунт. «Велика вероятность, что, когда рассада будет готова к высадке, в открытый грунт посадить ее не получится — не позволит температура на улице. Поэтому я не советую заниматься ранней посадкой рассады жителям средней полосы, если у них нет теплицы», — поделилась Мешалкина в материале для Lenta.ru. Она дала несколько советов, что можно сделать уже сейчас, чтобы получить хороший урожай. Зимой дома можно вырастить сочные огурцы. Они также хорошо растут под искусственной лампой. Для выращивания огурцов актуальны те же советы, но стоит особое внимание уделить сквознякам: огурцы их не переносят. Известный садовод и ведущая тематического шоу на британском телевидении Кэрол Кляйн считает, что семена огурцов важно правильно разместить в грунте — вертикально, а не плашмя. Эта хитрость предотвратит гниение семян в почве, пишет «Газета.Ru».