Россиянам дали советы о посадке рассады в январе для большого урожая

Конец января — начало февраля хорошее время, чтобы начать готовить рассаду медленнорастущих и позднеспелых растений для последующей посадки в теплицы. Об этом рассказала эксперт направления «Дача» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина. Также рассаду уже можно начинать выращивать жителям теплых регионов для высадки в открытый грунт.
«Велика вероятность, что, когда рассада будет готова к высадке, в открытый грунт посадить ее не получится — не позволит температура на улице. Поэтому я не советую заниматься ранней посадкой рассады жителям средней полосы, если у них нет теплицы», — поделилась Мешалкина в материале для Lenta.ru. Она дала несколько советов, что можно сделать уже сейчас, чтобы получить хороший урожай.
- Лучше приобретать семена гибридных растений: они растут лучше и быстрее, устойчивы к болезням. О том, что растение — гибрид, подскажет буква F в названии сорта. Для дополнительной защиты семена можно обработать специальным раствором от грибка.
- Грунт можно взять готовый, специальный для рассады. Можно приготовить свой: часть дерновой земли, часть компоста и одна часть песка или перлита и две части торфа. И покупной, и самостоятельно смешанный грунт необходимо прокалить в духовке для обеззараживания.
- Удобно высаживать рассаду в торфяные горшочки, чтобы потом высадить их в теплицу, не повреждая корни. Но нужно помнить, что они больше пропускают воздух, чем пластиковые, поэтому поливать придется чаще.
- Лучшего урожая помогут достичь комплексные подкормки. Эффективно добавить их в землю до посадки семян, чтобы земля успела насытиться полезными веществами. Сажать семена можно будет через 10 дней, когда подкормка впитается в грунт.
- В январе еще недостаточно естественного света, поэтому лучше подсвечивать растения дополнительно. Необязательно покупать дорогую мультиспекторную лампу: она больше нужна для цветов. Для рассады больше подойдет биколорная лампа, она недорогая, но функциональная.
- Лучшие растения для посадки в это время года томаты, перцы, лук-порей и баклажаны. Они будут развиваться в течение 100-140 дней.
Зимой дома можно вырастить сочные огурцы. Они также хорошо растут под искусственной лампой. Для выращивания огурцов актуальны те же советы, но стоит особое внимание уделить сквознякам: огурцы их не переносят. Известный садовод и ведущая тематического шоу на британском телевидении Кэрол Кляйн считает, что семена огурцов важно правильно разместить в грунте — вертикально, а не плашмя. Эта хитрость предотвратит гниение семян в почве, пишет
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